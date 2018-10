En una colorida y festiva interpretación del éxito "I Like It", Bad Bunny, J Balvin y Cardi B encendieron anoche el escenario de los American Music Awards.

La canción inició con Cardi B rodeada de un ambiente tropical. Luego, apareció en el escenario Bad Bunny arrastrado en un carrito de supermercado color dorado y sobre el que colgaba una bandera de Puerto Rico. En las pantalls, también se proyectaron banderas de Puerto Rico. Para la ocasión, Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre de pila del cantante de trap- vistió una camiseta del cartel promocional de la pelea de boxeo de Félix "Tito" Trinidad y Oscar de la Hoya, ocurrida el 18 de septiembre de 1999.

Luego hizo su entrada J Balvin desde otra área del escenario.

El esposo de Cardi B, Offset, del trío de rap Migos, bailó desde su asiento junto a su compañero de grupo Quavo mientras su esposa -nacida en Nueva York y de padre dominicano y madre trinitense- recorría el escenario dando vibrantes pasos de baile, incluyendo de salsa.

La rapera, cuyo nombre es Belcalis Almanzar se presentará en Puerto Rico el próximo 21 de diciembre como parte del evento de Medalla Light "Electric Holiday" en el Centro de Convenciones de Miramar.

Por su parte, Bad Bunny anunció ayer un nuevo concierto en la isla, el próximo 8 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El cantante se presentó el pasado mes de mayo en el Centro de Convenciones de Miramar como parte del evento "Trap Kingz" al que asistieron más de 20 mil personas.

El éxito de "I like it", un tema que revive el coro de la canción "I like it like that", popularizada en 1967 por Pete Rodríguez- ocupó los primeros lugares en listas de popularidad tras su estreno a principios de año, y provocó que se dispararan los "streaming" de la canción original, según reveló recientemente Billboard.