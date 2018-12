El cantante de música urbana, Bad Bunny se remontó a sus orígenes humildes y a su puertorriqueñidad para componer la letra del tema “Desde el corazón”, que cantó como parte de su participación en el más reciente especial navideño del Banco Popular, titulado “Más de un siglo”.

Una habitación azul que se ubica en Almirante Sur de Vega Baja, en 2003, es el escenario en el que aparece un niño que representa al artista cuando era pequeño. Acostado en su cama, el chico escucha las instrucciones de su madre: no te distraigas. No salgas hasta que no termines las asignaciones. Pero tan pronto ella abandona el espacio él saca de una gaveta su ‘walkman’ para escuchar bien contento el tema “Pa que retozen”, de Tego Calderón. Mientras el niño baila, aparece Bad Bunny para acompañarlo en la coreografía.

La canción del creador de la llamada “nueva religión” es personal desde el principio, cuando en la primera estrofa el artista se identifica con su nombre de pila, Benito Martínez, el que empezó “desde abajo” y ahora está rico. También cuenta que antes era “bagger” en el supermercado, pero se convirtió en el “orgullo de su barrio”.

Son varias las referencias que “El conejo malo” hace a su vida en Puerto Rico, donde decide quedarse “aunque venga María”.

“Y gracias má, por haberme parido aquí

Cerquita de la playa y el coquí

To’s sayayines, tenemos el Ki

El sol siempre nos alumbra”, continúa diciendo la canción.

Bad Bunny también mencionó en su canción a varias de las figuras que más le influenciaron musicalmente. Además de Tego, ellos fueron Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, Ivi Queen, Vico C, Héctor Lavoe, Frankie Ruiz e Ismael Rivera, entre otros.

La más reciente colaboración realizada por el artista fue junto a JLO, con el tema “Te gusté”. Su concierto homónimo se llevará a cabo el 8 y 9 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico. Los boletos para ambas fechas están agotados.

“Más de un siglo” también contó con la participación de Hermes Croatto, Choco Orta, Pedro Capó, Jeimy Osorio, Charlie Aponte, Prince Royce, Antonio Cabán Vale “El topo” y Andrea Cruz, entre otros.

La dirección estuvo a cargo de Arí Maniel Cruz. Mientras, el director musical fue Luis Amed Irizarry.