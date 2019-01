Los Ángeles — El exponente de trap puertorriqueño Bad Bunny se presentará en el festival de Coachella los próximos 14 y el 21 de abril.

El cartel estará encabezado por Ariana Grande, Childish Gambino, Tame Impala y Janelle Monae, anunciaron el miércoles los organizadores.

Goldenvoice, la promotora del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, dio a conocer los grupos que se presentarán en el festival que se celebra en el sur de California durante dos fines de semana, del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril.

Entre los artistas ya confirmados están también J Balvin, 1975, DJ Snake, Diplo, Solange, Dillon Francis, Gucci Gang, H.E.R, Jaden Smith, Rosalía y Weezer.

Grande se consolidó en 2018 como estrella del pop con otro disco número 1, "Sweetener", y éxitos como "No Tears Left to Cry", "God Is a Woman" o "Breathin".

Las entradas para el festival de Coachella se pondrán a la venta el viernes.