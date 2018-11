La estrella del pop Christina Aguilera se quedó con las ganas de cantar en un bar de Nueva Orleans, luego que una banda le negó un turno en el micrófono la noche antes de que actuara en la ciudad.

Según informaron varios medios, Aguilera fue a Cafe Negril el día antes de la parada del 9 de noviembre con su gira de conciertos por su álbum, "Liberation". La ganadora de múltiples Grammy pasó horas en la pista de baile del bar antes de ofrecerse a cantar con la banda que se presentaba el jueves en la noche, Claude Bryant y The AllStars.

My wife is in New Orleans and last night at the bar she was at, comes in @xtina!!! She asked the house band if she can sing a tune and... Nope! As if she was denied?! That would have been so cool to see her sing. More to the story Christina? pic.twitter.com/NoWTwkYfyL