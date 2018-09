La cantante estadounidense Barbra Streisand arremete de forma tácita contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en una canción titulada "Don't lie to me" (No me mientas), que presentará en un nuevo disco de carácter político el próximo 2 de noviembre.

En una entrevista con la revista Billboard, Streisand explicó que el tema está dirigido a cierto "jefe mentiroso" y "jefe manoseador". "He escrito muchos artículos sobre esto (...) esta persona (...) no tiene modales, insulta a todo el mundo, se burla de las personas discapacitadas", aseguró

"¿Cómo duermes cuando el mundo se está quemando? ¡No me mientas!", canta la artista en la canción que ya disponible ya para escuchar en algunas plataformas musicales.

Streisand afirmó que la "tenía que escribir" a raíz de unos tiempos que le han dado "energía" suficiente para inspirar el primer álbum compuesto que lanza desde 2005, y que ha llamado "Walls" (Muros).

"Esta era mi manera de dejar mi testimonio, porque, ¿en qué otra cosa podría pensar? Es mi protesta, en cierto modo, sobre este momento sin precedentes en nuestra historia", explicó.

Streisand opinó que su país debe "abandonar el sistema de colegios electorales" y votar "por el presidente del Estado Unido". "El voto popular debería contar. Den a la gente una voz: un voto, una voz", añadió.

Asimismo, mostró su desconcierto ante la "posibilidad de piratear las máquinas de voto, de suprimir a los votantes, de que haya leyes de identificación de votantes que impiden a las minorías votar".

"Simplemente me resulta triste. Tenía que escribir esta canción. Me salió", reiteró sobre el sencillo, de contenido político velado.

Streisand, de 76 años, sostuvo que los tiempos actuales la apasionan e inicialmente pensó llamar al álbum "What's on my mind" (Lo que tengo en mente), pero finalmente ese es el título de la canción de apertura, que habla de "diversidad" e "inmigración".

"Mi último tour acabó por las fechas de la última elección presidencial y necesitaba hacer otro álbum. A medida que se desarrollaba el año, empecé a pensar más en grabar un disco que reflejara lo que ocurría en el país, porque eso era lo que tenía en la mente", relató a Billboard.

"Walls", que sale a la venta en EE.UU. el 2 de noviembre, habla, según la artista, de los muros de la sociedad, de "esta presidencia" y de los que "obstruyen la justicia", pero cuenta también con una nota positiva, porque "entran la luz y la esperanza por el futuro".

En ese sentido, el disco contiene una versión de "Imagine" que se mezcla con "What a Wonderful World" y que contó con la bendición de Yoko Ono, señala la publicación.