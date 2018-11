La primera película de la banda de K-Pop surcoreana BTS, "Burn The Stage: The Movie", rompió el récord mundial de recaudación de la taquilla de películas basadas en giras musicales, destronando a sus antecesores, One Direction.

Según el portal Trafalgar Releasing, la película de BTS obtuvo $1.4 millones de ingresos desde su lanzamiento, el jueves pasado, mientras que "One Direction: Where We Are" recaudó $1.2 millones en 2014.

La película "Burn The Stage: The Movie" ha sido vista en 79 países y se ha consagrado como uno de los estrenos más esperados por los fanáticos de BTS.

"Burn the Stage: The Movie" muestra a la agrupación durante su gira mundial "BTS Live Trilogy III: The Wings Tour" con imágenes detrás de cámaras y entrevistas con sus integrantes. Big Hit Entertainment y Camp Entertainment fueron los encargados de producir la película.

El último fin de semana se ubicó entre las 10 películas más vistas en Estados Unidos, mientras que en Reino Unido logró posicionarse como el sexto lugar del fin de semana.



Los números también son favorables en otros países como Indonesia, Dinamarca, Alemania y Austria.

"Ha sido extraordinario presenciar una vez más, a través de estos dos actos muy distintos, el poder de la gran pantalla para reunir a los fanáticos", dijo el CEO de Trafalgar, Marc Allenby.

Cabe señalar que la semana pasada, también estrenó "Coldplay: A Head Full of Dreams" en más de 70 países. La película que solo se emitió por una noche alcanzó los 300,000 asistentes.