Tal parece que Camila Cabello se encuentra atravesando por una sus mejores etapas, tanto en el terreno profesional como en lo personal. Y aunque pocas veces habla de su vida privada, esta vez hizo una serie de revelaciones al ser la portada de la revista Variety.

La cantante cubana ofreció una entrevista en la que evitó responder sobre su supuesto romance con Shaw Mendes, pero no dudó en hablar de la importancia que tiene él en su vida y de lo enamorada que se encuentra, lo que deja entre ver que podrían tener una relación.

"Enamorarse es como una cantidad infinita de niveles, capas y ángulos. Me enamoré y me abrí. Todo fue escrito en tiempo presente", dijo sin dar un nombre en concreto, además de contar cómo fue del proceso de composición de su segundo álbum, el cual le ha llevado algunos meses más de lo previsto.

Respecto a su relación de trabajo con el cantante canadiense, Cabello señaló: "Nos conocemos desde hace mucho tiempo, y es muy divertido trabajar juntos y hacer cosas con alguien que significa tanto para ti".

Y es que los rumores de un supuesto noviazgo entre Camila y Shawn comenzaron hace poco más de dos meses, cuando estrenaron el tema “Señorita”, un dueto en el que ambos demostraron que tienen muy buena química. A partir de ese momento, han sido captados en diversas ocasiones muy juntos, incluso besándose en Miami y en una actitud muy cariñosa.

Pese a las pruebas, ninguno de los dos ha admitido si su su relación va más allá de una simple amistad.