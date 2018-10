¿Calentando motores para su concierto en Puerto Rico?

La cantante cubanoamericana Camila Cabello publicó hoy en su cuenta de Twitter un vídeo en el que se le ve bailando al ritmo de la canción “Atrévete-Te-Te”, popularizada por la agrupación Calle 13.

“Espero que esta sea la canción que toquen en los portones del Cielo, pues los ángeles deben irse hasta abajo (me sé todas las letras de esta canción desde que tengo 12 años) #atrevetete”, escribió Cabello en el mensaje que acompaña el vídeo en el que aparece “backstage” bailando vestida con un disfraz de ángel.

La artista, exmiembro de la agrupación “Fifth Harmony”, se presentará en el Coliseo de Puerto Rico el próximo 23 de octubre, en lo que será el cierre de su gira “Never be the same”.

De cara a su presentación en la isla, envió un vídeo a todos sus seguidores.

