Camila Cabello, quien es la nueva sensación del pop a nivel mundial, se presentará en concierto en Puerto Rico por primera vez el 23 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico.

Según se detalló en un comunicado de prensa, la venta de boletos comenzará el martes, 17 de julio a las 10:00 a.m. a través de Ticketpop, sus puntos de venta oficiales y en la boletería del Coliseo de Puerto Rico.

La superestrella cubano-estadounidense hará su debut en la isla en el marco de su gira “Never Be The Same”, su primera gira de conciertos en solitario después de dejar el conjunto Fifth Harmony.

En 2017, Cabello lanzó el sencillo titulado “Havana”, siendo esta la canción principal de su álbum debut. El mismo logró posicionarse en el primer puesto del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, y en varios países incluyendo Canadá, Australia y el Reino Unido. Además de posicionarse en el top 10 en numerosos países, el sencillo fue certificado oro y platino mundialmente.

Recientemente este tema rompió récords en la plataforma de Spotify con 888 millones de vistas, convirtiéndose así en la primera mujer latina en batir ese récord.

En enero de 2018, Cabello sacó a la venta su álbum debut como solista “Camila”, que debutó en el número 1 en Canadá y en el Billboard 200 en Estados Unidos.

Camila Cabello cerrará su recorrido por Latinoamérica con su show en el Coliseo de Puerto Rico. Ella donará una parte de sus ingresos del concierto a la organización humanitaria global Save the Children's Hurricane Maria Relief Fund. Save the Children está trabajando en todo Puerto Rico, brindando apoyo emocional a niños y familias afectadas por el huracán, y ayudando a garantizar que los niños tengan acceso a la educación.

El concierto de Camila Cabello en Puerto Rico es producido por Alejandro Pabón para Move Concerts Puerto Rico.