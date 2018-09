Los Ángeles - La rapera de origen latino Cardi B obtuvo ocho nominaciones, las mismas que el rapero canadiense Drake, para la 46 edición de los premios American Music Awards, informó la organización en un comunicado de prensa.

Por detrás de Cardi B y Drake se situaron Ed Sheeran y Post Malone, con seis menciones por cabeza, y la cantante hispana Camila Cabello, que recibió cinco candidaturas.

She's a first-time nominee AND tied for the most nominations this year. ?? Congratulations on your EIGHT #AMAs noms, @iamcardib ! pic.twitter.com/xoOrGejzUH

Cardi B y Camila Cabello se disputarán el premio al mejor artista nuevo, un apartado en el que se verán las caras con Khalid, Dua Lipa y XXXTentacion.



Por su parte, la categoría reina de mejor artista contará como aspirantes con Drake, Imagine Dragons, Post Malone, Ed Sheeran y TaylorSwift.

Congrats to @Drake! He is tied for the most nominations this year with EIGHT. ?? #AMAs pic.twitter.com/OdOmMmnv9v