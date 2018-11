Su intención es llevar un mensaje de alegría, ya sea a quienes esperan con ansias disfrutar la Navidad, a quienes esa época solo les trae nostalgia, para los de la diáspora, y sobre todo para los que aún no se recuperan del huracán María. Es para todos ellos, para quienes el cantautor José Nogueras produjo “Siempe alegre”, un álbum en su totalidad alegórico al júbilo.

“Estas letras salen de mi corazón porque a mí esta música me gusta lo mismo cantada con una guitarra, cuatro y bongo, que con seis pleneros, cuatro y bajo, orquesta o cuarteto. Me gusta la parranda como sea, porque tiene un coro sencillo, y no se tiene que dar explicaciones. La gente sabe lo que tiene que hacer”, comentó el autor de uno de los más importantes éxitos navideños, “No quieren parar”.

“Siempre alegre” es la grabación número 33 de su discografía y contiene ocho temas nuevos, en la que incluye el sencillo número 275 de sus canciones navideñas, un récord difícil de igualar.

“Al parrandón hay que llevar una gran dosis de alegría y acompañarlo de algún elíxir de la tierra, alguno de esos que llaman pitrinche (pitorro), y para los que viven la Navidad como yo, a base de juguitos naturales, nos lo disfrutamos igual”.

El cantante destaca el talento, “en las buenas y en las malas” del director y arreglista del disco, Louis García con quien lleva trabajando por más de 30 años.

“De las 275 canciones de Navidad que yo he grabado, él ha arreglado como 175”, destaca.

Enfatizó Nogueras, que “cuando ya no pueda escribir temas nuevos no haré más ninguno”.

En cuanto al trasplante de hígado al que fue sometido hace más de una década, aseguró estar en salud.

“Soy tan bendecido, no puedo creer que ese hígado haya caído ahí tan bien. Todo lo que le pido a Dios es salud, paz y tranquilidad, lo demás lo tengo que hacer yo”.

Primera vez que inicia la Navidad fuera de la isla

Nogueras estará llevando su alegría a la ciudad de Orlando, Florida.

“Aquello es igual que aquí pero con más ganas. Cuando estás lejos del terruño amado tienes que ponerle un plus. Todo tiene más sabor porque la distancia de la patria tiene ese efecto. Luego vamos a estar en el pueblo de Arrollo y San Lorenzo”.

El 8 de diciembre el cantautor se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce, como parte de la gala benéfica “Navidad es amor”.

“Será en un gran concierto, una gala bien linda, con compañeros que amo como los cantantes Hermes Croatto, Ismael Miranda y Lourdes Robles”.