La intérprete de "Candyman", Christina Aguilera, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que debido a que perdió la voz, cancelará su show en Ontario.

“Me duele compartir que perdí mi voz hoy”, escribió Christina Aguilera en sus redes sociales.

Asimismo, la cantante envió dos mensajes adicionales a sus seguidores, en los que señaló la cancelación y agradeció el apoyo de sus fans.

MY FIGHTERS, MY FRIENDS – it aches me to share that I am under the weather and have lost my voice today. Per doctor’s order, I need to rest tonight in order to get well asap – and will be unable to sing my heart out and perform for you at tonight’s show in Orillia, Ontario.