Los integrantes del grupo musical CNCO aguardan con ansias la llegada de este viernes, día en que estará a la venta oficialmente su nuevo álbum homónimo y estrena el nuevo sencillo “Solo yo”, en cuyo video musical aseguran “van a ver una sorpresita muy linda”.

Este álbum se distingue por ser su primera gran producción creativa, ya que han podido aportar temas, ideas y sentimientos.

Richard Camacho (21), Christopher Vélez (22), Erick Brian Colón (17), Joel Pimentel (19) y Zabdiel de Jesús (20) esperan, además, que la producción les ayude a conquistar Europa, a donde irán tan pronto termine su travesía promocional por Nueva York (6 de abril), Connecticut (7), Chicago (8), Los Ángeles (9), Dallas (10) y Puerto Rico (12), donde estarán haciendo un ‘in-store’ en The Mall of San Juan.

“La producción está superbuena. Creo que es el álbum que más nos identifica porque tuvimos más participación en la música, en lo creativo, escribimos canciones, estuvimos con muchos productores, muchos cantautores y la pasamos súper bien”, destacó Richard.

“Van a encontrar muchas nuevas cosas, son ritmos diferentes, es un poco más maduro. Hemos escrito algunas de estas canciones y creemos que las fans se van a identificar mucho”, agregó Joel. Apuntó que la madurez es tanto musical como temática, “pero siempre mantenemos el respeto”.

Esa cualidad de respeto y humildad que han logrado seguir proyectando los egresados de la primera temporada de La Banda, el ‘reality show’ ideado por el astro puertorriqueño Ricky Martin, es una de las cosas que más llama la atención de muchas de sus fans o CNCOwners. Christopher asegura que han logrado manejar la fama abrazando cada vez más lo que era su sueño original, y siguiendo los consejos de su mentor. “(Lo logramos permaneciendo) Muy centrados desde un principio, cuando empezamos. En La Banda teníamos un sueño y ese sueño se está cumpliendo gracias a todo el apoyo del equipo que tenemos detrás. Simplemente vivir el sueño, pero con los pies sobre la tierra como nos recomienda Ricky, y de la mano con nuestras familias”, reveló.

Joel, por su parte, ha procurado aprender, no solo a hablar mejor el español y vencer así la timidez, también otras cosas. “Siempre ser tú mismo es bien importante, y asegurarte de que amas lo que haces porque si no lo amas te puedes aburrir. Ser paciente (también) es muy importante”, compartió.

Y aunque evitaron entrar en detalles sobre cuánto dinero han generado en estos dos años desde que ganaron la competencia o en cómo lo administran, algunos, como Richard, lo han aprovechado para ayudar a su familia, mucho más desde que hace un año se convirtió en padre.

“Todo lo que he ganado, todo el tiempo invertido ha sido por mi familia, y he podido ayudar en todo. En mi familia saben que estoy trabajando mucho por ellos, para poderle dar todo lo que necesitan y que se merecen. Pude sacarlos de donde estaban. El primer cheque que hice se lo di a mi mamá y se vinieron para Miami. He podido ayudarla con la renta, mi mamá ya no trabaja. Me falta mi papá. Somos cinco: dos hermanos y ahora mi hija”, detalló.

Para Christopher mantener contacto con la familia es más complicado pues todos están en su natal Ecuador, pero asegura haberlo logrado. “Me fui a los 18 años y desde ese momento siempre he estado en contacto con mi familia, con mi madre. Toda mi familia está en Ecuador así que todos los días su mensajito a ver cómo están, en las noches cuando se puede por Facetime hablo con mi madre para ver cómo están”, detalló sobre su rutina.

Erick ha podido visitar Cuba varias veces -la primera luego de la competencia fue especial- pero le falta una muy ansiada. “Fue muy lindo. Todo el barrio me recibió y la pasé muy bien. Es el único país de nosotros que nos falta. Todavía ni tenemos fecha (para presentarnos) pero ojalá en un día se nos dé. Se ha hablado, pero todavía no se ha confirmado nada, ninguna fecha. Sería un sueño hecho realidad”, dijo.

Mientras, en el caso del boricua la prueba de fuego lejos de casa fue el pasado año luego del azote del huracán María. “Hubiese querido estar con mi familia ahí, se perdió toda comunicación y yo trataba de llamarlos y llamarlos y no conseguía a ninguno, entonces era una desesperación bien fuerte. Al final, gracias a Dios toda mi familia y todos los míos están bien. Cuando fui a Puerto Rico me dolió mucho verlo como estaba, cuando fui a mi casa y a casa de mis vecinos. Pero Puerto Rico se ha unido y ha sido bonito lo que ha pasado, muchas personas se han unido. Tengo vecinos que antes no conocíamos y ahora los conocemos. Ha sido más que todo una manera de unirnos a todos los puertorriqueños”, reflexionó Zabdiel.

“Al pueblo le digo que nunca pierda esa luz que tenemos siempre los puertorriqueños. Hemos sido una isla bendecida por mucho tiempo y esta no ha sido la excepción. Es momento de unirnos como pueblo y entregar lo mejor de nosotros, ser más fuertes que nunca. A los líderes, bueno, que Dios les de mucha sabiduría para tomar las mejores decisiones”, expresó el puertorriqueño.

CNCO ha logrado numerosos premios, entre ellos seis Latin American Music Awards, cinco Premios Juventud, tres Premios Tu Mundo, tres Premios Billboard de la Música Latina e igual cifra de Premio Lo Nuestro, un Kids Choice Award, un Teen Choice Award y un iHeartRadio Music Award. Además de contar con varias nominaciones nuevas en lo que va de año, recientemente acapararon el Festival de Viña del Mar, donde ganaron una Gaviota de Oro, una de Plata y el premio al Artista Más Popular.

El pasado año realizaron 40 conciertos en 15 países de América y este año planifican presentarse en destinos como Suecia, Italia, España y Brasil, según adelantaron. Sus planes en el futuro inmediato son en grande y en colectivo. “Para qué cambiar algo que funciona. Estamos pensando en grande, en un futuro hacer películas, documentales, (ganar) Grammys…”, proyectó Christopher, descartando cualquier posibilidad de aspirar por el momento a carreras como solistas.