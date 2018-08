La participación de Madonna en los MTV Video Music Awards desató una ola de críticas en las redes sociales, pues muchos opinaron que convirtió un momento dedicado a homenajear a la Reina del Soul, Aretha Franklin, en un discurso acerca de su propia vida.

Madonna apareció en el escenario vestida con una túnica negra y adornada por montones de collares. A sus espaldas, se proyectó un corto vídeo de Franklin, fallecida la semana pasada, a los 76 años.

The Internet is outraged over Madonna's puzzling tribute to Aretha Franklin at the VMAs https://t.co/yzVheleTmF pic.twitter.com/uo202VUF16

Acto seguido, la Reina del Pop afirmó que Franklin cambió el rumbo de su vida, pero en lugar de destacar las contribuciones de la intérprete, comenzó a hablar sobre los inicios de su carrera como una bailarina que se fue a buscar suerte a Nueva York.

Madonna contó que en la primera audición en la que participó en aquel entonces decidió cantar a cappella el tema de “You Make Me Feel Like”, de Franklin. Madonna no obtuvo el rol pero eso no minó su gran admiración por la cantante.

Durante los aproximadamente 10 minutos que duró su discurso, Madonna continuó contando anécdotas sin volver a mencionar en ningún momento a la supuesta homenajeada. Solo al final, exclamó: "Quiero agradecerte por empoderarnos a todos, 'respect'".

Entre quienes se sintieron decepcionados por su participación estuvo Alicia Garza, cofundadora del movimiento Black Lives Matter.

"Quien quiera que haya elegido a Madonna para rendir este tributo o lo que sea a Aretha Franklin debería ser despedido ahora mismo", tuituió la activista.

Whoever at the #VMAs let Madonna get on stage and give a tribute to @ArethaFranklin or whatever that was really should be out of a job right about...now.