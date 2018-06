Relacionados: Luis Fonsi estuvo romántico y rítmico en su concierto

El reguetonero Daddy Yankee soprendió anoche al presentase en el segundo concierto de la gira “Love + Dance World Tour” del cantautor puertorriqueño Luis Fonsi en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Dicho acontecimiento, provocó euforia entre el público allí presente, momento que muchos capturaron a través de vídeos en las redes sociales.

Y es que ambos artistas entonaron el éxito "Despacito", canción que rompió récords musicales en todo el mundo. La presentación gozó de mucha fuerza escénica, según el audiovisual.

Ayer, entrada la tarde, Daddy Yankee colgó una imagen del Coliseo vacío en Instagram. Un breve texto acompañó la publicación: "Sopresa, shhhhh". Esto sirvió de antesala para la sorpresa.

A través del "Love + Dance World Tour”, Fonsi celebra dos décadas de trayectoria musical.