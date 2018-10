Daddy Yankee se prepara para, por primera vez, presentarse en un escenario internacional acompañado por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

Para esta encomienda tan especial, el reggaetonero y los miembros de la orquesta estarán bajo la dirección del maestro Ángel “Cucco” Peña. Este junte se dará como parte de la transmisión de los Latin American Awards que se celebrará el jueves en Los Ángeles, California y podrá verse en vivo por Telemundo.

Esta talentosa dupleta estará a cargo del tema “Yo contra ti” que fue dedicado a las pacientes de cáncer de seno y fue grabado hace aproximadamente un año. Desde entonces ha recibido seis premios: El Sol, SME Digital Awards, Radio Mercury Awards, Premios Cúspide, The One Show y Cannes Lions International Festival of Creativity.

Como si fuera poco, el artista y la orquesta están nominados en la categoría “fusión urbana” para la entrega de los Latin Grammy Awards que se llevará a cabo el 15 de noviembre en Las Vegas.

Causa meritoria

“La historia de este tema es bien interesante porque surge de una conversación que Yankee tuvo con cuatro mujeres (Jessie Reyes, Zulma Rodríguez, Maritza Perea y Laura Rosado) sobrevivientes de cáncer que conoció. La platica se grabó en vídeo, y de ahí sale la letra”, explicó Carlos Ruíz Cortés, director ejecutivo del Instituto de Cultura de Puerto Rico y de la Corporación de las Artes Musicales.

“Haremos este viaje porque es una responsabilidad social, la de difundir la prevención del cáncer de mamas y de la música”, agregó el ejecutivo.

La orquesta, en su versión modificada modificada de 51 músicos llegará hoy a Los Ángeles con todos los gastos pagados por Daddy Yankee.

Entre el grupo de talentosos músicos se encuentran el violinista José Villegas de 31 años y el contrabajista Rafael Zayas de 40 quienes recordaron sus experiencias con el reguetón a corta edad.

“Empecé a escuchar a Yankee desde que se pegó con 'La gasolina'. Nunca fui fanático del estilo, pero siempre me he sentido orgulloso de que él ponga el nombre de Puerto Rico en alto a través de todo el mundo. Estar acompañando a un cantante de su calibre y pertenecer a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico hace de este un momento especial e inolvidable”, indicó Zayas, quien es oriundo de Ponce.

Por su parte, el cayeyano Villegas revela que acompañar a este talento de la música urbana es “un sueño”.

“Mucha gente no entiende eso de que la Sinfónica esté tocando reguetón (por primera vez) pero estamos hablando de que vamos a tocar con el artista de más renombre internacional en una premiación importante representando a nuestro país”.

El violinista recordó la manera en que transcurrió el momento de la grabación del tema con Yankee.

"Cuando trabajó con nosotros fue una persona bien amena, bien accesible. Se notaba que es sumamente disciplinado y profesional. Hay canciones de él que me gustan, quizá el género no me identifica tanto, pero lo respeto. La constante que compartimos es la disciplina, la dedicación y la pasión que le ponemos a nuestro trabajo”.

Toda la pista musical se grabó en la en la sala sinfónica de Puerto Rico .

“Recuerdo que dijo este era su sueño cumplido (cantar con la Sinfónica) pero la voz se grabó en un estudio, mientras que la orquesta se grabó por secciones. Además, le acompañó su arreglista que trajo de México, un equipo súper profesional de ingeniero de sonido, entre otros”, indicó John Márques, el bibliotecario musical del Instituto de Cultura de Puerto Rico y de la Corporación de las Artes Musicales.

Hace siete años que la orquesta no viaja al exterior y esta es una gran oportunidad para reiniciar nuevas gestiones culturales.

“Presentarse a nivel internacional, en televisión en vivo como va a suceder este jueves en los Latin American Awards donde millones de personas los van a ver será una gran oportunidad. Esto no es solo una invitación para Puerto Rico sino una invitación a toda la audiencia a que vengan aquí para que disfruten de las diversidad de nuestra música... Daddy ha sido muy afable y está muy contento con este viaje”, dijo Ruiz.

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico cumplirá 60 años el 10 de noviembre y preparan actividades para que el pueblo disfrute del talento de la orquesta.

La canción “Yo contra ti” se puede obtener a través de la plataforma de itunes por $1.99 lo que permite contribuir c con la Fundación Susan G. Komen-Puerto Rico.