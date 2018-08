Una versión inédita de “Imagine”, canción escrita por John Lennon en 1971, fue dada a conocer en las redes sociales que promueven la música del fallecido artista.

El tema será incluido en “Imagine – The Ultimate Collection”, una edición especial de discos que contará con 140 canciones remasterizadas del músico británico.

El lanzamiento de esta edición especial será el próximo 5 de octubre, anunció Universal Music.

El demo original fue descubierto en el 2016 por el ingeniero de sonido Rob Stevens mientras revisaba algunos archivos de la familia, ya que formaba parte del proyecto especial para lanzar material remasterizado del exBeatle, de acuerdo al sitio especializado en espectáculos NME.

“Había un carrete de una pulgada y ocho pistas que no decían nada más que el título de un sello discográfico, la fecha y el nombre del ingeniero de sonido Phil McDonald”, comentó Stevens.

“No había ninguna indicación de qué material estaba en la cinta”, expresó.

Fue en el proceso de digitalización que se dio cuenta del contenido y que se trataba del demo de la famosa canción “Imagine”, que fue escrita por Lennon y su esposa Yoko Ono.









“Fue una verdadera casualidad dar con este demo”, aseguró el ingeniero.

"’Imagine’ fue creado con inmenso amor y preocupación por los niños del mundo. Espero que lo disfruten", precisó la viuda de John Lennon, de acuerdo a NME.

La edición “Imagine: The Ultimate Collection” estará dividida en cuatro discos y dos Blu-ray, que incluirán material inédito sobre la creación de las canciones del músico británico, que van desde la etapa de composición, producción, hasta la versión final.

La edición especial se realizó en los estudios Abbey Roady y fue supervisada por la propia Yoko Ono.

Las mezclas estuvieron a cargo del ingeniero de audio Paul Hicks.

“Imagine” es el single más vendido de Lennon, una canción de plegaria a la paz.

Además “Imagine” fue incluida en el Grammy Hall of Fame y en el Rock & Roll Hall of Fame como una de las 500 canciones que formaron el Rock and Roll.

También fue nombrada como la segunda mejor canción de todos los tiempos por el libro Guinness World Records, y la número 3 en la lista de Rolling Stone de "Las 500 mejores canciones de todos los tiempos", de acuerdo a información de NME.

Lennon fue asesinado, el 8 de diciembre de 1980, por Mark Chapman cuando salía de su apartamento en Nueva York.