Mantener el optimismo y dedicarle tiempo a su familia, así como a su rutina de entrenamiento físico, es la receta del cantante español David Bisbal para sobrellevar el aislamiento.

En medio de la situación que se vive en su país, España, el artista está optando por aprovechar el tiempo pensando que en un futuro cercano podrá retomar su itinerario de trabajo. En su caso particular, la pandemia global de coronavirus implicó la cancelación de sus viajes a Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile, según él mismo contó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Esta intervención tuvo el propósito de aceptar el reto propuesto por el atleta Joseba Beloki, quien convocó a sus amistades a compartir sus rutinas de entrenamiento físico durante la cuarentena.

Bisbal sostuvo que ya que dispone de más tiempo libre y no tiene que compaginar sus ejercicios con sus viajes ha podido incrementar la intensidad de sus rutinas.

“Estoy entrenando con algunos ejercicios un poquito más de fuerza. Trato de hacer las sesiones más rápidamente para que eso también me cree más deuda de oxígeno”, compartió el cantante.

Explicó que al cantar y moverse sobre el escenario hace pequeñas apneas (se queda sin óxigeno brevemente), lo cual puede representar uno de los momentos más retantes durante una presentación, especialmente durante canciones rápidas.

“He ligado mucho mi trabajo con el deporte porque siempre he sentido que cuando estoy muy en forma me he recuperado antes tras cada concierto. Eso se ha traducido en que puedo poner muchos más conciertos, aguanto muy bien los cambios de hora, la alimentación y los suplementos me han ayudado a recuperarme antes y sinceramente trato de compartir esto con mis seguidores porque bueno me gusta mucho dar el ejemplo de vida sana”, afirmó la voz de "Bulería".