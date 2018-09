Casi dos meses después de haber sido ingresada a un centro de rehabilitación a causa de una sobredosis que casi le cuesta la vida, la cantante Demi Lovato fue fotografiada mientras aparentemente conversaba con una chica que paseaba a su perro en la calle.

La imagen fue tomada en los alrededores de la institución en la que se encuentra Lovato, quien vestía una chaqueta ligera color verde olivo, ‘leggins’ negros, tenis y una gorra. En sus manos, agarraba un vaso grande de café. Su rostro se observa sonriente, de acuerdo a la fotografía publicada por el portal www.tmz.com.

Así como lo informó TMZ el día de ayer, Demi Lovato en realidad se ve feliz y sana, esto llena de felicidad a sus fans, sabemos que cuando salga volverá más fuerte que nunca y qué bien es verla nuevamente con el café en la mano! #WeLoveYouDemi pic.twitter.com/UiGAOlsQMh — Lovato (@Allproudlovato) 24 de septiembre de 2018

Hace unos días, Dianna de la Garza, madre de la cantante, habló por primera vez públicamente acerca de la pesadilla que vivió el pasado 24 de junio, cuando su hija fue hallada en muy mal estado en su mansión de Hollywood Hills.

“Aún tiemblo al pensar en eso”, dijo ante las cámaras del programa Newsmax TV.

La mujer contó que recibió la noticia del estado en el que se encontraba su hija a través de Chelsea, asistente de la cantante.

“Ella (Chelsea) me dijo que estaba consciente pero no puede hablar…ahí supe que estábamos en problemas”, continuó. “Corrimos a la sala de emergencias para estar a su lado, pero simplemente no se veía bien. Le dije: ‘Demi, estoy aquí. Te amo’. Ella me respondió: Yo también te amo”, recordó la mujer, quien dijo que la situación que vivió es una que ningún padre espera enfrentar.

En medio del llanto, la madre de Lovato aseguró que su hija está “contenta, saludable y trabajando para estar sobria”.

Durante su proceso de rehabilitación, en un centro cuya ubicación no ha sido revelada, la voz de “Échame la culpa” ha estado recibiendo visitas de su exnovio, el actor Wilmer Valderrama.