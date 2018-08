El rapero canadiense Drake le dio una gran sorpresa a una niña que está hospitalizada en Chicago en espera de un trasplante de corazón, y que pidió como regalo de cumpleaños conocer a su ídolo musical.

La pequeña Sofía Sánchez es una fan del rapero y así lo demostró al entrar al #KikiChallenge, que consiste en cantar y bailar "In my feelings", mientras se está afuera del auto. Lo que hizo la menor fue sustituir el auto con una silla de ruedas desde el hospital donde se encuentra.

En el vídeo, compartido en la cuenta oficial del Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago, en donde permanece la menor, se ve a Sofía que se levanta de su silla de ruedas y comienza a bailar el éxito de "In my feelings".

La pequeña tiene algunas sondas en sus brazos, pero esto no le impidió bailar, ya que fue apoyada por personal médico.

Sofía, pidió como regalo de cumpleaños conocer a Drake, así que personal del hospital se encargó de que el rapero viera el vídeo de la pequeña.



Así que Drake llegó el pasado fin de semana al hospital de Chicago para darle la sorpresa a la pequeña Sofía, quien cumplió 11 años.

La menor estaba en su cama de hospital, donde había algunos muñecos de peluche que le habían obsequiado. Ella revisaba su tablet cuando de pronto apareció Drake, provocando un grito de sorpresa de la menor.

"¡Oh Dios mío!", exclamó Sofía, quien a pesar de tener enfrente a su ídolo, no podía creerlo.

"Tú me pediste que viniera", dijo el rapero.

Pero ya luego entrando en confianza, la menor le enseñó algunos de sus dibujos, mismos que autografió el artista. Tampoco dejaron de tomarse selfies.

El canadiense le obsequió una gorra de color negro con el nombre de su reciente producción musical "Scorpion".

El emotivo encuentro fue grabado y compartido en la cuenta de Facebook del hospital donde estála pequeña, que ha logrado más de 143,000 reproducciones.

El cantante también compartió fotografias de su emotiva visita a Sofía.

Una de las imágenes publicada en blanco y negro llega casi a los 2 millones de me gusta.

En ella aparece el cantante sentado y la pequeña está parada a su lado muy feliz por la sorpresiva visita.