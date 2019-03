Dubái — El gobierno de Dubái negó hoy, domingo, que haya un concierto de R. Kelly planeado en el país y enfatizó que el cantante de R&B que está acusado de abuso sexual “no ha sido invitado por la familia real”.

En un inusual comunicado, la Oficina de Prensa de Dubái también negó los comentarios del abogado de Kelly en el sentido de que el cantante tenía planeado reunirse con la familia real Maktoum.

"Las autoridades de Dubái no han recibido ninguna solicitud de actuación por parte del cantante R. Kelly ni hay lugares reservados", se indicó en el comunicado.

Agregó que Kelly "no ha sido invitado por la familia real de Dubái para una presentación".

En un correo electrónico enviado a The Associated Press, el abogado de Kelly, Steven A. Greenberg, respondió que “el señor Kelly tenía un contrato firmado con un promotor legítimo, y toda información que se incluyó en la moción para viajar era de ese contrato. No dijimos que fuera invitado por la familia real, pero el contrato estipulaba que él estaría disponible para reunirse con ellos”.

Kelly fue instruido de 10 cargos el 22 de febrero en Estados Unidos por abusar sexualmente de tres niñas menores de edad y una mujer adulta, tras la difusión del documental "Surviving R. Kelly". El artista niega las acusaciones.

El artista acudió a una audiencia en Chicago el viernes donde su abogado pidió al juez que le otorgara permiso para realizar cinco conciertos en Dubái para así poder ganar dinero. Actualmente Kelly no puede salir del estado de Illinois sin el permiso del juez.

En una presentación ante el tribunal la semana pasada, Greenberg dijo que el cantante necesitaba recaudar dinero porque estaba “pasando trabajos para pagar la manutención de sus hijos y otros gastos relacionados con los niños".

"Antes de ser arrestado, el señor Kelly firmó un contrato para realizar entre tres y cinco presentaciones en Dubái en abril de 2019", dice el documento judicial. “Él solicita permiso para viajar a Dubái para las presentaciones. Estando ahí se supone que se reuniría con la familia real”.