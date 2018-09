El mundo de la música es un camino arduo, de muchas responsabilidades y obligaciones, pero también de grandes recompensas.

Ése fue el mensaje principal que la galardonada cantante Ednita Nazario le ofreció los estudiantes de la Escuela Libre de Música de Humacao como parte de una actividad en la que representantes de la Fundación Cultural Latin Grammy y Ford Fund donaron instrumentos musicales valorados en $24,000. La Escuela Libre de Música es una de las instituciones que recibe ayuda del programa de la Fundación Cultural Latin Grammy.

Es la tercera vez que estas organizaciones se asocian en Puerto Rico para producir el programa Latin Grammy en las Escuelas, una alianza que también tiene el objetivo de estimular y enfatizar la importancia de la educación musical.

“Para mí es muy importante que ellos sepan que esto vale la pena, que es un camino muy arduo, pero la vida no es fácil. Quiero darle ese testimonio, yo he estado en esto toda mi vida y he tenido momentos difíciles, pero no lo cambio por nada del mundo. Yo he tenido una vida muy completa, con amores y desamores, viajar el mundo, aprender de otras culturas… Pero es muy enriquecedora la experiencia si tienes la perseverancia, disciplina y pasión”, dijo Ednita en un aparte con El Nuevo Día.

La cantante, reconocida en el 2016 con el premio Latin Grammy a la Excelencia Musical, les recomendó a los estudiantes que aprovechen esta oportunidad de estudiar en una escuela especializada "porque es un privilegio".

“En esta escuela se va a hacer una donación importante de instrumentos musicales, porque ellos pueden tener todo el talento del mundo, pero si no tienen los instrumentos no lo pueden desarrollar”.

Latin Grammy en las Escuelas es un programa educativo que informa y conecta a estudiantes de música con profesionales de la industria de la música latina y brinda su apoyo a los departamentos de instituciones educativas con limitaciones financieras. De hecho, la Fundación Cultural Latin Grammy ha beneficiado a cerca de 5,000 estudiantes con sus donaciones de instrumentos musicales valorados en aproximadamente $300,000 para escuelas en Argentina, Las Vegas, Los Ángeles, México, Miami, Nueva York y Puerto Rico.