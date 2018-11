“Vamos pa’ aquí, vamos pa’ llá…todo Puertoooo Riccooooo….a comer pasteles, a comer lechón, arroz con gandules y a beber ron…”.

Si le fascina ese estribillo cada vez que llega la época navideña, sepa que este 31de diciembre, en plena despedida del año 2018 y para recibir la llegada del 2019, usted podrá tararearla y/o cantarla en vivo con los Mulatos del Sabor, El Gran Combo de Puerto Rico, que tras 20 años sin amenizar un baile de despedia de año en lsla, este 31 de diciembre la agrupación será el plato fuerte de la apuesta musical en la actividad de Despedida de Año que se celebrará en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Varias razones se han dado a juicio del creador y manejador del patriótico grupo musical puertorriqueño, Rafael Ithier, para que hayan pasado dos décadas y la Universidad de la Salsa no haya podido participar en vivo en un bailable de despedida de año en el País.

“En realidad, lo ideal sería que lo hiciéramos todos los años. Pero, hay dos motivos esenciales por qué han pasado tantos años y no hemos podido trabajar esa fecha en Puerto Rico. Primero llegó un momento, francamente en que la gente dejó de asistir, de patrocinar, esta tradición y nosotros entonces teníamos en agenda muchos compromisos en el exterior. El otro aspecto fue -‘que no aparecía la luz’-…hubo motivos económicos”, dijo, tras dejar escapar una sonrisa, medio en broma y en serio, Ithier.

“Como orquesta, como fuente de nuestro trabajo, el dinero no lo es todo, pero sí es necesario. De esto vivimos, somos músicos. Y hubo momentos en que no nos podían pagar por lo que valía nuestro trabajo”, explicó.

Sin embargo, Ithier aclaró que El Gran Combo de Puerto Rico está muy a favor de que esta tradición se siga trabajando en la Isla.

“Es un día memorable. Nosotros queremos tocar ante mucha gente, que disfruten de nuestro talento. Sí, el dinero tiene importancia como trabajadores que somos, pero nuestra mayor satisfacción es ver que la gente pueda disfrutar de nuestra música”.

En esa línea de pensamiento se expresó el "nuevo" cantante de El Gran Combo de Puerto Rico, Anthony García, quien sustituyó a Charlie Aponte, y debutó con el grupo en enero del 2015 tras la salida del veterano sonero de la agrupación.

“Yo estoy super contento y orgulloso de que podamos participar en una actividad como esta con la agrupación, ante nuestro público y nuestra gente. Como dices, más de 20 años sin tocar en una despedida de año en Puerto Rico. Es una tradición y para mí que mejor que tocar en una fecha tan memorable en Puerto Rico”, dijo.

Mientras, Ithier aprovechó la oportunidad para dejar claro que en el 2019 El Gran Combo de Puerto Rico apunta a rescatar ciertas raíces salseras en la Isla.

“Tenemos que recuperar esas raíces, la de la tradición de tocar en Fiestas Patronales y Festivales. Yo he pasado por muchos lugares de Puerto Rico, pero no los conozco todo. Siempre voy de noche. Pero para mí y los muchachos retomar el poder tocar en las Fiestas Patronales será de gran satisfacción. Los alcaldes nos llaman y me dicen tengo este día para ustedes, pero tengo tanto. -‘Oye, no me digas cuánto tienes, dime cuándo y dónde’ -, yo sé que a veces le pagan más a otros que lo que nos quieren pagar a nosotros, lo que no queremos es que nos cojan de bobos así por que sí. Pero sí, en el 2019 queremos estar más activos en Puerto Rico y la tradición de las Fiestas Patronales”, dijo Ithier, quien destacó que la agrupación ha tenido una agenda muy cargada en el exterior por los pasados años.

Como parte de la actividades del 31 de diciembre del 2018, también participarán la agrupación Plenéalo, A Son De Guerra, y el DJ Carlos Fernández. La animación estará a cargo de Alí Warrington. Se revivirá la despedida de año como se realizaba en el pasado, con música, comida y un ambiente familiar. Habrá también un área de entretenimiento para los más pequeños donde los juegos electrónicos estarán presentes entre otras atracciones infantiles.

La actividad contará con 16 estaciones de comida aproximadamente para la hora de la cena, así como 25 barras abiertas durante toda la noche (open bar), también se estará ofreciendo el acostumbrado asopao en la madrugada.

Los boletos ya están a la venta en PRticket.com, en la boletería el público encontrará tres opciones para adquirir los boletos.