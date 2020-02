Tras la buena acogida del sencillo "Si te encuentro sola", Ángel Gabriel estrenó su segunda canción, titulada "Besos menos", en un evento en el que aclaró que quiere encontrar su lugar sin la ayuda de su madre, Gloria Trevi.

El primer sencillo del cantante mexicano ya suma más de 1.3 millones de reproducciones en Youtube desde su estreno en octubre de 2019, por lo que aspira a continuar abriéndose camino en la música por su talento.

"Es un arma de doble filo, porque obvio tengo ese apoyo increíble de mi mamá, pero también está ese dicho de 'es hijo de'. Me preguntaron que si iba a abrir el concierto de mi mamá y dije que no, si fuera a abrir dirían 'que es sólo por ser hijo de'", dijo en entrevista con Efe.

El joven de 17 años enfatizó: "Yo quiero ganarme ese lugar, después del segundo sencillo le pedí a mi mamá que ya no me ayudara, me lo quiero ganar yo mismo, con mi equipo".

Ángel Gabriel nació en 2002 cuando su madre se encontraba en prisión en Brasil al haber sido señalada por delitos de secuestro y corrupción de menores junto a Sergio Andrade, quien había sido su pareja y mánager.

Finalmente, Trevi salió de la cárcel en 2004, después de más de cuatro años, por falta de pruebas. Desde entonces, el joven cantante siempre ha visto a su madre subida a los escenarios.

Desde que Ángel Gabriel comenzó a aparecer en los medios, nunca habló de su padre biológico y dice que no tiene curiosidad por preguntarle a su madre por la identidad de su progenitor. De hecho, siempre se refiere a Armando Gómez, actual marido de Trevi, como su padre.

Con respecto a su nueva canción, Ángel comentó que se trata de una vivencia en la cual ni la familia ni los amigos de su actual novia lo veían con buenos ojos.

"Está basada en una historia real con mi novia actual. Sus padres no querían que anduviera con ella y tenía amigas que le decían cosas sobre mí. Cuando dice 'Yo soy el mejor lugar para ti' es como decir 'yo te quiero, quiero ser ese apoyo, solo quiero lo mejor para ti, protegerte'", destacó el artista.

A su vez, el joven nacido en Sao Paulo refirió que además de cantar sobre el amor y el desamor, también le interesa abordar el tema de la injusticia, algo que su familia, en especial su madre, han vivido en carne propia.

"Yo no sólo vivo la injusticia hacia mi familia, todos sabemos el pasado y lo que sucedió, la manera en que trataron a mi mamá cuando ella era totalmente inocente, pero también me interesa la injusticia en el mundo, hemos mejorado mucho, pero aún nos falta avanzar mucho", remarcó.

Pese a prescindir del apoyo de su progenitora por voluntad propia, Ángel Gabriel sí habló de una próxima colaboración musical con Gloria para la cual todavía no hay fecha. "Sí va a ser en terreno musical, pero hasta ahí lo dejo. Lo único es que les va gustar", citó.