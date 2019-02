Nueva York - El cantante puertorriqueño Elvis Crespo aseguró en una entrevista con Efe que está feliz, atravesando una etapa dedicada a enriquecer su creatividad, en la que está compartiendo experiencias con otros artistas y diseñadores de moda.

"En la vida hay que hacer cosas diferentes que te enriquezcan. En esta etapa de mi vida me he dado la oportunidad de viajar, de enriquecerme, de enriquecer mi creatividad, de compartir con diferentes culturas y creativos", explica durante un desfile enmarcado en la Semana de la Moda en Nueva York.

"En estos tiempos que estamos viviendo, uno tiene que alimentar la creatividad para evolucionar como artista", indicó el intérprete, que participó estos días en la presentación del diseñador colombiano Raúl Peñaranda.

Precisamente, Peñaranda utilizó en su evento el éxito musical "Suavemente", que en 1998 lanzó a la fama a Crespo y dio título a su primer disco en solitario.

Asimismo, el modisto incluyó el tema del portorriqueño afincado en Miami "Ella me besó", publicado en 2019, en un vídeo proyectado antes del desfile, en el que Peñaranda cuenta su vida intercalada con los ensayos de las modelos para esta nueva propuesta Primavera-verano.

El cantante, que alcanzó el éxito como intérprete de merengue, recordó con el sentido del humor que le caracteriza que uno de los temas que está componiendo hace mención al mundo de la moda: "Imaginarme sin ti es como un Louis sin el Vuitton", desvela a Efe.

"La composición contemporánea se alimenta de lo urbano, lo que está vinculado a lo cotidiano", agregó el también compositor, de 47 años, que asegura contar con un asesor de moda que le mantiene al día de todas las novedades.

"Yo me dejo dirigir, me gusta estar al día, me gusta sorprender, lucir diferente", dice Crespo, vestido con una boina negra, gafas de sol redondas y un abrigo color azabache en el que llevaba enganchada una capa que le llega hasta la rodilla.

"Estamos en una etapa que con las redes sociales tienes que arriesgarte a la hora de presentar tu imagen y, actividades como esta, enriquecen (la imagen) y me ayudan a tomar decisiones", señaló.

Crespo conversó además sobre los planes para celebrar el 20 aniversario de "Suavemente" y adelantó que poco antes del verano saldrá una versión "trap" del tema en un dueto con un conocido rapero "que está muy pegado (se escucha mucho) a nivel global" cuyo nombre no quiso revelar.

"Estamos ya en plena producción", dijo, antes de apuntar que la nueva versión "va a ser un palo (éxito)".

Crespo cuenta que al conocer que el rapero era fan de su tema "Suavemente", le envió una versión "trap" de su famosa canción y le pidió que lo cantara con él.

"Le dije que la canción era una versión mía y que quería que fuera mi colaborador. Me la quitó. Me dijo 'no, este va a ser mi próximo sencillo'", indicó el cantante portorriqueño antes de asegurar que el rapero "se volvió loco con la canción".

"Estamos en proceso de producción", señaló Crespo, que interpretará su parte de la versión en español, mientras que el rapero cantará la suya en inglés.