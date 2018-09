El rapero estadounidense Eminem anunció su nuevo álbum llamado "Kamikaze", que tomó por sorpresa a sus más fieles seguidores, ya que el músico no había hecho promoción de su nuevo material discográfico.

Y no solo fue la sorpresa, sino también causó polémica por la forma en que anunció el lanzamiento y la portada del material.

"Intenté no darle muchas vueltas a esto. Disfrútenlo", escribió el músico en su cuenta de Twitter.

Tried not 2 overthink this 1... enjoy. ??#KAMIKAZE Out Now - https://t.co/ANw73KbwMt pic.twitter.com/qfQoTYBTUy