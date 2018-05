El cantante español Enrique Iglesias hizo una pausa durante un concierto en Tel Aviv para expresar ante sus miles de fans que extraña a sus bebés mellizos “como loco”, lo que provocó la euforia del público por las emotivas palabras de su ídolo.

El artista también dedicó un mensaje a sus fans y aseguró que presentarse ante su público es lo segundo mejor que le puede pasar después de estar en casa.

Aunque Iglesias ha mantenido su vida personal en privado, él y su pareja, la extenista Anna Kournikova, compartieron en redes sociales la semana pasada inusuales fotos y videos de ellos y sus hijos.

En ese sentido dijo que quería abrirse un poco a sus fans porque ellos le han dado mucho.

“No me molesta compartir esa parte de mi vida con ellos”, dijo. "Siempre lo he hecho, de alguna manera, a través de mi música”, declaró en entrevisa con la agencia AP.

El intérprete de "El baño" se presentó ante casi 50,000 fans en Tel Aviv el domingo por la noche. La multitud lo ovacionó cuando llegó al escenario para interpretar "I'm a Freak" acompañado por un show de láser. Los devotos admiradores llevaban camisetas para expresar su amor por el astro pop de 43 años y letreros que decían que es “el padre más sexy en la Tierra”.

“Echo de menos a mi familia como loco”, dijo Iglesias. “Pero me encanta hacer lo que hago, que es estar en el escenario y estar rodeado por mis fans. Esas son las dos cosas que amo más en la vida”.

Este fue el cuarto concierto de Iglesias en Israel. Artistas como él suelen enfrentar presión por el boicot propalestino para no presentarse en Israel, pero Iglesias dijo que nunca dudó en ir al país.

“He cantado en tantos países del mundo durante conflictos, mi música no se trata de política”, dijo. “Si mis fans me piden ir a un lugar con demanda iré no importa lo que pase”.

El más reciente sencillo de Iglesias, “Move to Miami” fue lanzado a principios de mayo. Tras su concierto en Tel Aviv, Iglesias se presentará en Lisboa, Moscú y Copenhague.

Justo “Move to Miami” es la que puso a bailar a sus mujeres en casa, Anna y Lucy que demostraron sus mejores pasos en un vídeo que publicó la extenista en su cuenta de Instagram hace unos días.

"Pequeña, espero no heredes mis pasos de baile", escribió Kournikova junto al vídeo donde aparece cargando a su pequeña hija Lucy mientras bailan.

El vídeo supera el millón de reproducciones.

Enrique y Anna debutaron como papás de los mellizos Nicholas y Lucy el pasado 16 de diciembre.

Su residencia familiar está en Los Ángeles, California.

La pareja no pierde la oportunidad de demostrar lo felices que se sienten en su nueva eyapa como padres y no pierden la oportunidad de presumirlos en sus redes sociales.