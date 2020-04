View this post on Instagram

Hoy #EriKonversa con la bella, talentosa y polifacética @isabel_lascurain de @grupopandora Les contaré mi obsesión con este grupo y @grupoflans en la adolescencia... ?? No se lo pierdan! 7 PM MIAMI/NYC (ET) 6 PM PANAMÁ/COLOMBIA/MÉXICO 4 PM LOS ANGELES (PT) 1 AM ESPAÑA #Instalive #ErikaEnder #IsabelLascurain #GrupoPandora #StayHome #StayStrong #YoMeQuedoEnCasa