La carrera del cantante mexicano Luis Miguel parece estar tomando un segundo aire, y uno de los factores es el éxito de su bioserie que se transmite por la cadena Telemundo en la que aún no se despeja el misterio de la desaparición de su mamá, Marcela Basteri.

Y justo en un reciente capítulo que se ha transmitido muestra una escena donde aparece una mujer internada en un psiquiátrico, que se sospecha es Marcela Basteri, mientras de fondo se escucha la canción “Tengo todo excepto a ti”, lo que dio pauta a creer que esa era la melodía que dedica el cantante a su mamá.

Pero no es así, ya que el propio cantante dijo en una entrevista a la revista Eres, que fue retomada por el sitio E! cuál fue la melodía que dedica a su desaparecida madre.

"Es algo que no he dicho, esta sería la primera vez. Esa es la única canción que se la dedico a mi madre. Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel, fue una mujer sumamente dedicada a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño", expresó.

"¿Qué te puedo yo decir?, es un tema muy especial para mí, al oír esta canción, automáticamente pensé en ella, la canción es: “Yo sé que volverás”. Es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue”, confesó en esa entrevista realizada en 1994.

Marcela Basteri desapareció el 1986 y hasta el momento no se sabe nada de su paradero.

“El Sol de México” decidió revelar misterios y secretos de su vida en “Luis Miguel. La Serie”, que se transmite cada domingo por la cadena hispana Telemundo y por la plataforma de streaming Netflix.