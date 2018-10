Minneapolis - La familia del cantante Prince peticionó al presidente Donald Trump que deje de utilizar la música del difunto astro del rock en eventos de campaña.

Sucede que "Purple Rain" de Prince ha estado sonando con demasiada frecuencia en actos políticos recientes, incluido uno de la semana pasada en South Haven, Mississippi.

"Los herederos de Prince nunca han autorizado al presidente Trump o la Casa Blanca a usar canciones de Prince y solicitan que cese todo uso de inmediato", dice un comunicado de los herederos de Prince tuiteado por su medio hermano Omarr Baker.

