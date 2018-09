Nueva York - Después de 40 años, la música de Gilberto Santa Rosa da otro brinco internacional con el estreno ayer del especial “Gilberto Santa Rosa, 40 y contando” en HBO Latino, incluyendo las plataformas digitales de “streaming” HBO GO y HBO NOW.

El especial -una producción de Rafo Muñiz, manejador de Santa Rosa- es un concierto grabado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que lleva al espectador en un recorrido durante las primeras décadas de carrera de “El Caballero de la Salsa”. Ese viaje incluye entrevistas sorpresas en el escenario y las presentaciones musicales de invitados especiales como Luis Enrique, Vico C, Víctor Manuelle, Tito Nieves y Pirulo.

“40… y contando” cuenta con una pieza documental exclusiva filmada en el legendario Copacabana, de Nueva York, donde Santa Rosa comparte algunas de las vivencias que ha experimentado en sus 40 años en la música. En esta ocasión, lo hace con el corista Genaro Ramírez, quien ha sido uno de sus colaboradores por casi 30 años.

En un aparte exclusivo con El Nuevo Día en las instalaciones de HBO en Manhattan, el intérprete de “Conciencia”, y “Déjate querer” conversó sobre la importancia de realizar esta retrospectiva especial en Puerto Rico y hacia dónde apunta su futuro profesional.

HBO es una plataforma gigantesca para celebrar más de cuatro décadas de carrera. Cuando se grabó el concierto en el Coliseo ¿sabían que esta sería una de las formas en las que se transmitiría?

— Eso se estaba conversando, pero en el momento, nos estábamos concentrando en encontrar el lugar idóneo para realizar el concierto y llegamos a la conclusión que tenía que ser Puerto Rico. Porque ahí, es donde mi carrera de verdad tiene 40 años. Además de lo especial que iba hacer el concierto allí por la participación de todos los invitados.

El especial deja claro tu talento como artista y el alcance de tu carrera, pero cuéntame un poco de la experiencia de grabarlo. ¿Cómo fue compartir eso en el Coliseo con una audiencia boricua que apenas lidiaba con los estragos del huracán María?

—Pienso que eso fue parte de la magia. Yo empecé esta gira en septiembre del año pasado en República Dominicana, dicho sea de paso, después de Irma. Pero cuando llega María nos tuvimos que ir del país porque si no, la primera parte de la gira se iba a perder. Así que llegar después a Puerto Rico en medio de una situación emocional bien fuerte, por todo lo que ya sabemos, (el concierto) fue como una especie de celebración con un sentido genuino de que nos faltaba esto, para liberar toda esa carga emocional. Y a nivel personal, fue un espaldarazo bien bonito que me dio mi país. Porque yo nací, me crié y vivo en Puerto Rico. Y es muy bonito cuando la gente tuya te da ese abrazo, ese aplauso y ese impulso que uno necesita para seguir adelante.

Al ser un artista que tiene cuatro décadas de trayectoria, me imagino que ya estás acostumbrado al proceso de montar un espectáculo. ¿Pero cuán diferente fue para ti el tener que montar uno que fuera representativo de toda tu carrera?

— Bueno, al principio fue algo bien divertido. Porque a mí me gusta la nostalgia. Me gusta rebuscar en los recuerdos porque es una manera de vivirlos de nuevo y de disfrutarlos en otra dimensión, porque ya uno tiene una madurez que no tenía la primera vez que pasaron. Lo que siempre es difícil para mí es escoger el repertorio. Y en el caso mío, y me declaro culpable, tratar de hacer un concierto corto, mi hermano, porque yo no tengo esa virtud. Yo no sé ni cuanto duró el show cuando lo hicimos. Pero no se quería acabar nunca porque yo tenía ganas de cantar todos esos 40 años. Yo hubiera cantado canción por canción. Esa parte sí fue difícil. El concepto general fue muy fácil porque yo siempre tiendo a celebrar ese pasado que para mí está presente siempre.

Ahora que tuviste que mirar hacia atrás para este especial en HBO, ¿qué expectativas tienes para tu futuro como artista?

—Pues todo este asunto resulta ser más efectivo para que otras generaciones lleguen a tu música. Y como tú dices, cuando uno llega a esa etapa hay que mirar hacia atrás pero también hay que mirar hacia adelante. Hay una serie de proyectos que todavía quiero hacer. En mi caso, me gustaría po ner a viajar esos conceptos porque casi todos ya los he hecho en Puerto Rico. He podido hacer teatro en Puerto Rico y diferentes conceptos musicales dentro de lo que yo hago. Me gustaría porque en la mayoría de los países que yo visito, lo que hacemos en un concierto regular. Quisiera en los próximos años hacer eso y mezclar otros conceptos para que vean otra faceta.

Para quienes no pudieron aprecial el especial, emitido anoche, sepan que la cadena lo retransmitirá en diferentes horarios.