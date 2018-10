Lo que parecía ser una noche de celebración a lo más destacado de la música latina, se convirtió en el lugar para que Gloria Trevi levantara la voz acerca de los abusos que sufrió por parte de su mánager, el gobierno mexicano y una televisora mexicana.

Los Latin American Music Awards de este año, celebrados en Los Ángeles, California, fue el escenario en el que por primera vez, a 14 años de haber salido de la cárcel, la cantante habló de manera abierta sobre lo que vivió al inicio de su carrera.

“Voy a decir lo que nunca he dicho en un escenario, los que me conocen saben lo que he tenido que trabajar y, para los que no me quieren, seguro escucharon mil historias de mí, incluso que estuve en la cárcel más de cuatro años”.

Gloria, quien fue una de las presentadoras de la velada, señaló que aunque se le acusó de ser cómplice, en realidad fue una víctima más que sufrió en gran parte por ser una mujer a la que algunos medios se encargaron de culpar públicamente.

“Sí, cuatro años ocho meses y ocho días le llevó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia, y fui una cortina de humo para las muertas de Juárez porque a veces condenando a una mujer ocultan los crímenes contra otras; una televisora fue el epicentro del eco de todos los medios. Fueron miles de horas de programas de televisión (y no exagero) donde decían que yo tenía un clan de corrupción de menores... Y como esas personas sabían de marketing, de rating para vender, le pusieron el Trevi por delante”, dijo.

Tras años de negarse a hablar de lo que sufrió a manos del productor Sergio Andrade, Trevi, entre lágrimas, habló ante el público. Enfatizó que lo que ella vivió fue un abuso, que se dejó influenciar por un hombre que abusó de ella cuando era aún una menor de edad.

“No fui su cómplice, yo tenía 15 años con una mentalidad de 12 cuando conocí al gran productor, quien inmediatamente buscó convertirse en un espejismo del amor, y se hizo pasar por mi única oportunidad de llegar a alcanzar mis sueños pero poco a poco comenzó a desgarrarme, a aislarme, tenía yo 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos castigos y fueron 17 años de humillaciones”, detalló.

Durante la velada, Gloria señaló que decidió alzar la voz porque desea que no se sigan cometiendo abusos contra las mujeres y que los responsables sigan libres.

Sergio Andrade fue absuelto en abril de 2005.

“Mi abusador está libre y él no sólo me hizo daño a mí sino a muchas otras jóvenes y muy probablemente lo sigue haciendo y me conmuevo porque sé que algunas de ellas me están viendo en este momento y les dedico todo este momento también”.

Luego de su emotivo mensaje, Gloria cantó su nuevo tema “Ella soy yo”, en el que habla de los abusos contra las mujeres en todos los estratos.

Noche de música urbana. La cuarta entrega de los Latin American Music Awards estuvo llena de ritmos urbanos en los que CNCO ganó las tres estatuillas por las que competía (Álbum Pop, Artista Pop y Grupo Favorito).

Por su parte, Daddy Yankee además de ser reconocido con el premio Icono, también recibió el galardón a Artista Masculino.

El mexicano Christian Nodal a sus escasos 19 años se llevó a casa dos preseas, Mejor Álbum Regional Mexicano y Artista Regional Mexicano.

Becky G no se quedó atrás y además de ser una de las presentadoras de la noche se hizo acreedora a los premios Artista Femenina y Canción Urbana Favorita, por su dueto con Bad Bunny “Mayores”.