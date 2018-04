La madrugada de este martes un grupo de hackers eliminó de Youtube “Despacito”, el éxito del cantante puertorriqueño Luis Fonsi y es el video más visto en la historia de la red social de Google.

De acuerdo al sitio web The Hacker News, la cuenta de VEVO de Fonsi fue hackeada por los grupos identificados como Kuroi'SH y Prosox, que navegan con el lema Free Palestine (Palestina Libre).

NEW: ? Vevo's @YouTube account hacked; attacker just changed the title and thumbnail of #Despacito Song, the most-viewed YouTube video with over 5 billion views.



Kuroi'SH is the same hacker who hacked @nowthisnews and @bbcarabicalerts Twitter accounts last week. pic.twitter.com/gKeLoJGUVm