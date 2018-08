La cantautora Ile quiere mantener la honestidad en su trabajo musical y así lo refleja “Odio”, la nueva canción que lanza hoy, en la que transmite cómo se siente en estos momentos de su vida.

El tema fue escrito por la cantante a finales del año pasado luego de ponerse a mirar Twitter y experimentar una profunda molestia por los comentarios que leyó en cuentas de distintos temas; desde ligeros hasta políticos.

“Tenemos la libertad de decir lo que queramos y siempre decidimos darle el foco a lo negativo, molestos y de maneras no constructivas. Eso me frustró y me motivó a escribir una canción. Es sobre proponerse a hacer el ejercicio psicológico de detenerse un poco a pensar antes de hablar de una manera destructiva”, reflexionó la cantante, ganadora del Grammy en la categoría de Mejor álbum latino, urbano o alternativo, y nominada a un Grammy Latino como Mejor artista nuevo en 2016.

Este modo de reaccionar a la información puede ser consciente o inconsciente, pero siempre tiene el resultado de alimentar el odio. Por eso, canalizó en el tema su opinión de que, si deseamos que el mundo mejore, es importante buscar la forma de entendernos más y atacarnos menos.

En esta melodía, explora ritmos diferentes al estilo con el cual se dio a conocer en su primer álbum con una pista que trabajó junto a Ismael Cancel y arreglos electrónicos realizados por Truco.

“Tiene una intención un poco más agresiva. Es un poco distinta a lo que fue mi primer disco. Pero creo que es un tema importante para por lo menos hablar entre nosotros... Yo creo que simplemente me gusta reflejar el momento en que estoy, expresar cómo me voy sintiendo y ahora mismo de esta manera. El disco va a ser un poco el reflejo del momento en el que estoy ahora”, adelantó la intérprete.

Aunque su segunda producción todavía no tiene fecha, Ile dijo que el público podría esperar algo “muy poderoso” y con algo de crudeza. La intérprete, quien está “encerrada” trabajando en dicho proyecto, no piensa abandonar el bolero, pero tampoco se privará de jugar con ritmos que le encantan, como los juegos con la percusión.

En los próximos días, Ile estará promocionando “Odio” en Nueva York, Miami y México. Luego regresará a la isla para continuar trabajando en otros temas.