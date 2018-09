Los boletos para el concierto en Puerto Rico de la afamada soprano Sarah Brightman comenzará esta semana.

Habrá una preventa para el Club de Fans de Sarah Brightman a partir de este jueves a las 10:00 a.m. hasta el viernes a las 10:00 p.m. Luego, los clientes de la tarjeta Mastercard podrán comprar sus boletos del sábado 29 de septiembre al viernes 5 de octubre.

Mientras, la venta para público general comenzará el sábado 6 de octubre. Todas las ventas comenzarán a las 10:00 a.m. y los boletos estarán disponibles a través de Ticketpop.

La soprano presentará su nueva gira mundial Hymn: Sarah Brightman In Concert el 17 de enero de 2019 en el Coliseo de Puerto Rico.

Sarah Brightman ha acumulado ventas globales de más de 30 millones de unidades. Es la única artista que ha estado simultáneamente al tope en las listas de dance y clásico de Billboard. Ha ganado más de 180 discos de Oro y Platino en sobre 40 países.

También es conocida por ser la icónica estrella de "The Phantom of the Opera", cuya cinta sonora ha vendido más de 40 millones de copias a nivel mundial.

Su dueto con Andrea Bocelli, “Time To Say Goodbye,” se convirtió en un éxito internacional vendiendo 12 millones de copias globalmente. Los discos de Brightman Eden, La Luna, Harem, y Symphony estuvieron cada uno al tope de las listas de éxitos de Billboard y acompañados por giras mundiales. Además, se ha presentado en algunos de los más prestigiosos eventos como: el Concierto para Diana en el 2007, los Juegos Olímpicos en Barcelona en el 1992 y los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008.