La estrella del pop Janet Jackson dedicó un discurso a su padre Joe Jackson, durante un concierto en el festival Essence de Nueva Orleans.

Joe, quien falleció a finales del mes de junio, fue el impulsor de los Jackson 5 y la carrera de sus hijos, pero también un controversial mánager acusado de explotar y maltratar a su propia familia.

Janet Jackson ha apuntado que "sin su empeño y sin su fortaleza no habríamos tenido este éxito".

"Éramos una familia negra que procedía de Gary, Indiana, y rompimos todo tipo de récords en todo el mundo. Esa es la verdad", dijo la cantante.

La intérprete de "All for you" admitió en su discurso que estuvo a punto de cancelar su concierto en Nueva Orleans e incluso su gira debido al fallecimiento de su padre, pero que no lo hizo porque sabía que éste no lo habría querido.

"Mi padre me habría dicho: 'Janet, por favor, termina lo que has empezado, y estaré contigo en cada paso del camino en tu corazón', así que aquí estoy".

Janet dejó de trabajar con su padre en 1986, dos años después del lanzamiento de su segundo disco. John McClain lo reemplazó y la cantante apuntaló su carrera con un exitoso tercer álbum.