Jonas Brothers están de regreso, así lo dieron a conocer en sus redes sociales,donde lanzaron su nueva canción titulada "Sucker".

Midnight ET #Sucker https://t.co/6T2tt2bPhu pic.twitter.com/9puT4D9Mji — Jonas Brothers (@jonasbrothers) 28 de febrero de 2019

La banda conformada por Kevin, Joe y Nick nació 2005 y fue impulsada por Disney, pero en octubre de 2013 las "Jonaticas", nombre con el que se conoce a sus fans, sufrieron al escuchar que la agrupación se separaba.

Durante su paso por la música fueron conocidos por temas como “Sos”, “Burnin’ Up”, “When you look me in the eyes”, “Year 3000” y “Pom Poms”, que fue uno de sus último cortes.

A la fecha, Nick Jonas ha enfocado su carrera en el mundo de la actuación, mientras que Joe Jonas continuó en el mundo musical y Kevin Jonas se alejó por completo del espectáculo.

En su cuenta de Instagram compartieron un vídeo en el que aparecen con James Corden y anuncian su próxima aparición en "The Late Late Show".

Ver esta publicación en Instagram #LateLateJonas week starts MONDAY ?? Una publicación compartida de The Late Late Show (@latelateshow) el 28 Feb, 2019 a las 7:38 PST

En las redes sociales se armó una fiesta cargada de nostalgia y alegría al darse a conocer la noticia.

Llorando de felicidad por el regreso de #JonasBrothers pic.twitter.com/FPFN2zHYQp — Danna ?? (@DannawithSBM) 28 de febrero de 2019