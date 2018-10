El cantante estadounidense Justin Timberlake recurrió a su cuenta de Instagram para informar a sus fans que tuvo que suspender el concierto que tenía programado en Nueva York, debido a una severa lesión en las cuerda vocales.

El artista de 37 años ofreció disculpas a sus fanáticos que compraron su boleto para asistir a la presentación en el Madison Square Garden, la cual tuvo que cancelar por cuestiones de salud, lo que lo mantendrá alejado, por unos días, de sus actividades musicales.

“Hola jóvenes, siento mucho tener que posponer el concierto en el MSG por orden de mis médicos. Mis cuerdas vocales han sufrido hematomas severos y necesitan recuperarse", escribió el ex integrante de NSYNC en su perfil de la red social.

Pero prometió que en cuanto esté recuperado, repondrá el concierto, que no pudo ofrecer el miércoles.

"Los compensaré con un nuevo espectáculo el día de mi cumpleaños, el 31 de enero. De nuevo, siento mucho lo ocurrido, estoy deseando verlos”, posteó en sus redes sociales el intérprete de "Filthy".

El post lleva más de 516,000 me gusta.





Sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de apoyo, incluso hasta remedios caseros le han recomendado.

"Cuida tus cuerdas vocales vocales", escribió debrn25.

"Familia, salud, y luego trabajo, te queremos. Descansa", posteó la usuaria lauramadventure.

"Desdeo que te sientas mejor", comentó jordwofsyxo.

"Mejórate pronto", escribió el usuario ahmedmshebl5.

El cantante tiene programado presentar el próximo martes 30 de octubre su primer libro autobiográfico "Hindsight & All the Things I Can’t See in Front of Me", en el qe plasma 20 años de su carrera artística, desde que formó parte del grupo NSYNC (1995 – 2002), hasta que emprendió su carrera como solista.

Hasta el momento, Timberlake noa anunciado si este evento sufrirá algún cambio de fecha.