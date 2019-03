La cantautora Ileana Cabra, mejor conocida como “iLe”, estrena hoy el vídeo del sencillo “Temes” que estará incluido en su nueva producción, la cual lanzará este año.

“Temes” es el primer bolero que la artista compone demostrando a través del mismo su gran capacidad para un género tan exigente en cuanto a voz, sentimiento y verdad en su letra. La exintegrante del grupo Calle 13 lo ha logrado más aún, a través de la interpretación del vídeo del tema en el que expone diversas manifestaciones del maltrato contra la mujer.

“Este disco tiene una intención distinta al primero ‘ILevitable’. En realidad no estaba contenta con hacer un bolero a menos que surgiera, y llegó el día en que me dieron ganas, sin que fuese romántico, y fue fluyendo la canción en base a un cuestionamiento básico; por qué el patriarcado, por qué la ley no nos protege (a la mujer) por qué nosotras nos sentimos censuradas. No debe ser así porque cada vez que protestamos, cada vez que llevamos nuestros mensajes hay algo que nos quiere interrumpir, que nos quiere silenciar. Lo que te pregunta la canción de una forma resumida, es si al final el patriarcado siente que tiene ese control sobre nosotras, cuál es el miedo, por qué nos censuran”, compartió la ganadora de un Grammy en el 2017.

Cabra añadió que a pesar de que nunca ha estado cerca del maltrato lo sufre por tantas mujeres y niñas que son asesinadas a causa de las parejas.

“Soy una persona que nunca ha estado cerca del maltrato. Sin embargo, el hecho de que no lo esté no significa que estos asesinatos que vivimos tan de cerca o en el mundo, siempre han ocurrido y ahora están saliendo más a la luz; eso me da miedo. Nos puede pasar a cualquiera. Lo primero que se debe preguntar la sociedad es que culpa tuvo ella, que habría hecho que se merecía para que la hayan matado. Eso sucede en niñas pequeñas que sufren un montón de situaciones que han sido violadas y las obligan a tener esos hijos porque están en contra del aborto, que al final eso es de gente religiosa y absurda”, enfatizó Cabra.

Siempre en familia

El vídeo de “Temes” fue dirigido por Milena Pérez Joglar, su hermana, en su primera producción en equipo.

“Para nosotras era importante reflejar también a una mujer que no tan sólo ha sido abusada, sino que ha sobrevivido situaciones horrorosas. Es necesario salir a la calle y protestar, porque no es solo un asunto de mujeres”, sostuvo la cantautora.

Al cuestionarle si incursionaríaen el cine tras esta experiencia con su hermana quien, al igual que su madre, es actriz, Cabra contestó que, por el momento, no se siente preparada.

“Le tengo mucho respeto al teatro, a la actuación, y siento que por ahora no estoy preparada para eso. Gracias a mi hermana logré llegar a un lugar donde nunca he estado en mi vida (la violencia) y obviamente el concepto me ayudó a tratar de meterme en la historia e imaginarme que estaba sola en esa calle, meterme en una persona que nunca he sido e interpretarlo pienso que hay que tener mucha delicadeza, nose compara con la realidad. Recuerdo que mi hermana me contó que el día que me estaban ahorcando en el vídeo estaba pasando lo mismo en Nueva York; habían asesinado a una mujer en ese momento. O sea que así mismo como estaba yo, estaba ella en la realidad”, explicó Cabra.

La artista resaltó que es terrible que en el 2019 se siga normalizando ese tipo de cosas por la ignorancia social como la que ha observado en amigos.