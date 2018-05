A 30 años de haber sido lanzada la canción y video "Smooth Criminal", uno de los grandes éxitos del fallecido Michael Jackson, que sorprendió no solo por sus calidad interpretativa y su habilidad en el baile, sino por inclinar su cuerpo en un ángulo de 45 grados, lo que muchos trataron de imitar sin obtener el éxito, pero ahora un grupo de científicos descubrió el gran secreto.

Fue toda una sensación ver el Rey del Pop y algunos de sus bailarines inclinarse hacia adelante, con la espalda recta y los pies pegados al piso, logrando un ángulo de 45 grados, y luego de unos momentos regresar a su posición vertical, sin el mayor esfuerzo.

Para el público era un gran logro lo que realizaba en el escenario el cantante estadounidense, y sí que lo era, pero no porque haya recurrido a una ilusión óptica como se creyó en un principio, ya que esa inclinación no solo la hizo en el video, sino también la realizó durante sus conciertos, lo que generaba mayor admiración no solo de sus fans, sino del público en general que no entendía cómo el rey del pop podía desafiar la gravedad.

Un grupo de científicos y a la vez admiradores del cantante estadounidense se dio a la tarea de descifrar ese movimiento que desde el punto de vista de la biomecánica era imposible de realizar.

Ya que lo máximo que puede alcanzar una persona en su inclinación son 30 grados, porque más allá se va de boca, explica el estudio publicado en la revista Journal of Neurosurgery.

Descubrieron que el gran secreto del intérprete de "Billie jean" estaba en sus zapatos, específicamente en el tacón, y en la gran fuerza en su tronco para poder realizar esa inclinación de 45 grados que sorprendió al mundo entero.

Los zapatos especiales que usó Jackson le permitió manipular de alguna forma sus movimientos corporales, gracias a que el tacón tenía una un hueco en forma de "v" que se atoraba a un clavo que sobresalía del piso, claro todo estaba debidamente estudiado para que tanto el intérprete de "Thriller" y sus bailarines quedaran en el lugar exacto para poder realizar esa inclinación.

"Idea muy ingeniosa de él... porque incluso con ese zapato, no soy capaz de hacer 45 grados. Se necesita un buen núcleo de fuerza, y esa fuerza estaba en Michael Jackson y su tendón de Aquiles", explicó ", dijo Manjul Tripathi uno de los neurocirujanos que participó en el estudio.



Además eso lo pudo lograr también a la fuerza de sus músculos de la columna y los miembros inferiores, destaca el estudio de los neurocirujanos.

"Si perdieras tu equilibrio central durante la inclinación y no detuvieras la caída con tus brazos, podrías golpearte la mandíbula y sobretodo causar daños graves en la columna vertebral", dijo el investigador José García-Corrada.

Michael Jackson fue uno de los grandes artistas estadounidenses, su voz y su pasos de baile lo llevaron a la fama con éxitos como "Beat It", "Rock with You" " Billie jean" "Ben" y "Cry" entre otros.

Fue un artista innovador de pasos de baile como el famoso moonwalker (el paso de la luna)

El llamado Rey del Pop murió el 25 de junio del 2009.