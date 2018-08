A poco más de dos semanas de haber lanzado su single "Mala Mía", el cantante colombiano Maluma está nuevamente en medio de la polémica, y es que surgió una campaña en su contra en las redes sociales, ya que lo acusan de ser machista en sus temas y vídeos. A esta ola se subió Lucy Vives, hija del cantante Carlos Vives.

Y es que desde que publicó la portada del sencillo, el reguetonero fue blanco de críticas, y lo tacharon de machista y misógino, luego de que apareciera semidesnudo en la cama junto con siete mujeres que visten ropa interior muy sexy, que apenas y cubren sus torneados cuerpos.

A pesar de la polémica, el colombiano lanzó el pasado 10 de agosto el vídeo "Mala Mía", que no fue bien visto por los usuarios y comenzaron a acusarlo de usar a la mujer solamente como un objeto sexual.



Pero ahora esa molestia no se ha quedado solamente en los comentarios en las redes sociales, sino que surgió una campaña contra el colombiando con el hashtag #MejorSolaQueConMaluma, a la que se ha sumado Lucy, la hija del "Rey del vallenato".





“Maluma, te queremos, pero despierta ya, hasta nuestro país está avanzando", escribió Lucy en su Instagram Stories.

“Chicas, vamos, ¿en serio? Siempre me decepcionas. ¿Nuestra generación todavía apoyando al mujeriego? ¡Educación por favor! Maluma llámame, loco… o llama a alguien”, precisó la joven modelo e influencer de 22 años.

Los mensajes fueron retomados y compartidos en la cuenta de Instagram de la criolla colombiana.

"No sé si me avergüenzo más de las letras de sus canciones o de los argumentos que algunas dan para justificar a este tío", escribió la usuaria Gelen.

"#MejorSolaQueConMaluma No, Maluma. No me indignan las modelos de tu vídeo. Sé que lo hacen por lana (dinero). Me entristecen, más bien, las que dicen ser tus amigas, hermanas, tu madre. Y aquellas que ven en ti a un ejemplo de hombre, porque sin esas mujeres a tu alrededor, no eres nadie", posteó Joss Melara.

"La mujer debería poder salir a la calle con las cachar fuera sin que eso signifique dejar la puerta abierta a babosos #MejorSolaQueConMaluma", posteó Soraya LH.

estas que se quejan de la musica de Maluma, por "cosificar a la mujer" son las mismas que salen a la calle con las cachas al aire? #MejorSolaQueConMaluma — Loren Pesi (@l_perezs) 28 de agosto de 2018

"Porque necesitas reafirmar tu 'masculinidad' tratando a las mujeres como cosas y porque tu música es una gran machista, me uno a #MejorSolaQueConMaluma", aseguró Teresa Lozano.

Maluma es uno de los máximos representantes de reguetón a nivel mundial, pero también es uno de los que más ha sido acusado de estereotipar el rol de la mujer como un objeto sexual.

De la misma forma recibió críticas cuando lanzó su sencillo "Cuatro babys" , lanzado en el 2016, donde el tema destaca que un hombre sale con cuatro mujeres a la vez, dos de ellas casadas.

Las críticas también llegaron con su tema "Felices los 4", lanzado en abril del 2017.