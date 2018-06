Como ha sido la tónica de sus versiones anteriores, la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 se perfila como la instancia perfecta para publicitar marcas, lugares y auspicios. La música, no obstante, no se queda afuera.

En esto último, Chile marcó un precedente en 1962, año en que fue sede del evento. En aquella época, la banda nacional Los Ramblers editó el hit "El Rock del Mundial". Escrita por el fallecido Jorge Rojas, el tema, en primera instancia, fue pensado para alentar a la selección nacional, pero cuando se supo que el certamen se llevaría a cabo en territorio chileno, se ocupó como la canción oficial del encuentro, siendo reconocida por la FIFA como el primer himno de las Copas del Mundo.

En el caso del Mundial de Rusia 2018 que arrancará este jueves, Will Smith, Nicky Jam y la cantante de kosovar Era Istrefi fueron los artistas encargados de musicalizar la justa deportiva. Grabado en Budapest y producido por Diplo, "Live It Up" empezó a sonar hace pocos días atrás, acompañado de un videoclip que intenta reflejar "la fiebre por el balompié".

¿Logrará este tema quedarse en la memoria de los seguidores de este deporte? ¿Alcanzará la popularidad que tuvo "La Copa de la Vida" de Ricky Martin en Francia '98 o del "Waka Waka" de Shakira en Sudáfrica 2010.

A diferencia de estas, otras canciones simplemente pasaron sin pena ni gloria, como la de Corea - Japón 2002 y Alemania 2006, pero queremos mostrarte cuáles han sido las composiciones más populares de los mundiales de fútbol celebrados en los últimos 20 años.

¿Con cuál de ellas te quedas?

Ricky Martin - "La Copa de la vida" / Francia 1998

El puertorriqueño marcó un antes y un después con este tema que interpretó para el mundial de Francia en 1998, el primero en el que Extraída del álbum Vuelve (1998) del artista, Ricky Martin la interpretó en la final entre Brasil y el país anfitrión (que ese año se quedó con la Copa), y logró a llegar al primer lugar de los rankings en Alemania, España, Francia, Suiza y Suecia. Tuvo, además, una versión en inglés, "The Cup of Life", que sirvió para ubicar al boricua dentro del mercado musical anglosajón, alcanzando el segundo lugar en dos listas Billboard (Hot Latin Songs yLatin Pop Songs).

Shakira - "Waka Waka" (Esto es África") / Sudáfrica 2010

La presentación que brindó la artista de Barranquilla junto a Wyclef Jean en la ceremonia de clausura de Alemania 2006 con el hit "Hips Don't Lie", le abrió la puerta a la colombiana en el "mercado de himnos mundialeros". Así, en 2010 fue ella la responsable de musicalizar el evento que se efectuó en Sudáfrica con el contagioso "Waka Waka (Esto es Africa)", que también tuvo su versión en inglés.

No estuvo exenta de críticas pese a mezclar sonidos afro-colombianos gracias a su colaboración con el grupo sudafricano Freshlyground, pues desplazó al tema que en un primer momento iba a ser la oficial, "Wavin' Flag" del músico somalí-canadiense K'naan. Este terminó siendo ocupado por una marca de bebida cola que fue auspiciador del Mundial.





Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte - "We Are One (Ole Ola)" / Brasil 2014

Fue escrita originalmente por la cantante, productora y compositora australiana Sia, y aunque contaba con la participación de tres artistas de raíces latinas, se le criticó su falta de esencia brasileña aun con la presencia vocal de Claudia Leitte.

También se le cuestionó el poco aporte del idioma del país, motivo por el que varios expertos musicales se preguntaron por qué un rapero cubano- americano y una puertorriqueña del Bronx participaban en el himno del Mundial de Brasil 2014. Mezclando también sonidos de percusiones afro-brasileñas, logró aún así mejor aceptación que el tema oficial de Sudáfrica 2010.

Shakira feat. Carlinhos Brown - "La La La" / Brasil 2014

Fue la segunda vez que Shakira convirtió un tema suyo en la canción oficial de la Copa Mundial. "La La La" fue rehecha para Brasil 2014. Su versión original se titula "Dare (La La La)", está incluida en el disco homónimo (2014) de la cantante colombiana y fue grabada en colaboración con el músico brasileño Carlinhos Brown.

Gozó de popularidad, buenas críticas y éxito comercial. En su video promocional, aparecen astros del balón como Neymar, Lionel Messi, James Rodríguez, Sergio "Kun" Agüero y la pareja de la artista, Gerard Piqué, además del hijo mayor de ambos, Milan.