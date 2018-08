La fallecida cantante de soul Aretha Franklin no solo se caracterizó por su prodigiosa voz, sino también por ser una luchadora de los derechos de las mujeres y de la comunidad afroamericana.

Además de sus innumerables éxitos como "Respect" y "Natural Woman", la estrella de Memphis aprovechaba sus presentaciones para hablar sobre las igualdades de los seres humanos, sin importar razas y creencias.

"Todos requerimos y queremos respeto, hombre, mujer, negro o blanco. Es nuestro derecho humano básico".



La llamada "Reina del Soul" también se caracterizó por ser feminista, así que no perdía la oportunidad para destacar la importancia que tienen las mujeres en la sociedad.

"Las mujeres merecen un respeto absoluto".



En alguna ocasión también se refirió a sus "títulos" ganados a pulso en el mundo de la música, dijo que no solo servían para su carrera profesional.



"Ser la Reina no se trata solo de cantar, y ser una diva no se trata solo de cantar. Tiene mucho que ver con su servicio a las personas".



Franklin sabía vivir la vida al máximo y asimismo estaba muy consciente que en algún momento llegaría el final.

"He estado aquí el tiempo suficiente para que la gente sepa quién soy y cuáles son mis contribuciones. Ellos me conocen como algo más que una simple artista. Creo que también me conocen como mujer".

Segura de sí misma no titubeó en decir en público: "El hombre que me atrape tendrá una mujer fabulosa".

En ese sentido también pronunció: "Soy una mujer grande. Necesito un caballero grande".

"El alma es una constante. Es cultural. Siempre va a estar ahí, en diferentes sabores y grados", dijo la cantante que destacó no solo en el soul, sino que su voz también la hizo destacar en el jazz.

"La música cambia, y yo voy a cambiar al mismo tiempo".



Sabiendo que la vida no es fácil, la "Reina del Soul" dijo en una ocasión:



"Tratar de crecer es doloroso. Cometes errores. Intentas aprender de ellos, y cuando no lo haces, duele aún más".

A pesar de ser una gran estrella, también destacó por su sencillez

"Soy la señora de al lado cuando no estoy en el escenario".

"Sé tu propio artista, y siempre ten confianza en lo que estás haciendo. Si no vas a tener confianza, es mejor que no lo hagas".