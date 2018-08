Lele Pons pertenece a una nueva generación de artistas para quienes las redes sociales representan el trampolín para mostrar al mundo sus talentos.

La joven venezolana, criada en Estados Unidos, acaba de firmar un contrato de exclusividad con Universal Music Group (UMG) y 10:22 p.m., compañía con la que grabó el sencillo “Celoso”, que ya se está promocionando en las diversas plataformas de vídeo y distribución musical.

“Es un tema que compuso DVLP y Fuego. El tema habla de una muchacha muy independiente que le interesa disfrutar y vivir la vida como es”, explicó Pons, quien añadió que en este momento no le dedica la canción a nadie porque “no tengo a nadie, soy muy feliz estando con mis amigas”.

En su carrera como cantante, Pons explora temas en inglés y en español.

“En español mi música es más reguetón y más sexy. En ingles es más pop”, comentó.

Este es el segundo tema que graba Pons, quien ya se había estrenado con “Dicen”, a dúo con Matt Hunter, una experiencia que le dejó muchas lecciones que ha podido aprovechar en su incipiente carrera.

“Grabar ‘Dicen’ me mostró todo lo que se debe hacer para hacer una canción buena, un ‘music video’ de lo que se trata colaborar con alguien y lo que es la producción”, comentó en entrevista telefónica.

“Dicen” superó los 100 millones de visitas en YouTube, obtuvo la certificación de Platino a través del Programa de la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA, por sus siglas en inglés), estuvo en el Top 3 de música latina de Spotify, y la revista Rolling Stone lo destacó como un excelente ejemplo de la entrada de una estrella digital en la música.

Por eso, para los ejecutivos de UMG este acuerdo con Pons representa una buena oportunidad para llegar a una nueva generación.

“Ella es una artista mundial que atrae a decenas de millones de espectadores a través de pantallas digitales. Para cualquiera que haya seguido la carrera de Lele, la música y el baile son el centro de su narración y me siento honrada de trabajar junto a John y Sam Shahidi para ampliar su base de fans a través de la música, contenido premium y productos de consumo. Me gustaría dar las gracias a Lele, John, Sam y toda la familia de Shot Studios por la oportunidad de brindar nuevas experiencias emocionantes a los fanáticos de Lele de todo el mundo”, dijo Celine Joshua, fundadora y supervisora de 10:22 p.m., una división de UMG dedicada al desarrollo de artistas y creadores de contenido digital.

Una celebridad del Internet

Pons es una de las mayores “influencers” del mundo. Su exposición comenzó en la red social Vine, donde sus vídeos sobre las situaciones cotidianas que viven los adolescentes llegaron a alcanzar los mil millones de reproducciones. Su arrollador paso por las redes se mudó a Instagram, donde ya cuenta con casi 27 millones de seguidores (más que Ricky Martin, Britney Spears o Thalía, por mencionar algunas estrellas establecidas).

Pons es actriz, directora, escritora, bailarina y cantante. Estas facetas, asegura, las complementa y disfruta por igual.

“Me gusta todo. Me gusta mucho cantar y lo hago desde que era pequeña porque también mi tío (el astro boricua Chayanne) me inspiraba. Hice ópera desde los cinco años. Después hice redes sociales y me convertí en youtuber hasta que me sentí preparada para seguir en otras áreas de mi carrera”, señaló.

Además, es una de las mayores exponentes de su generación, un grupo demográfico que comienza a hacerse visible y para quienes no existen barreras, gracias al gran alcance que le brinda la tecnología. A ellos agradece el apoyo tan incondicional que la ha llevado a posicionarse entre las jóvenes más influyentes del planeta.

No obstante, la joven está consciente de la gran responsabilidad que pone sobre sus hombros la fama y cada uno de sus seguidores, al igual que los padres y madres que se interesan por las actividades de sus hijos. Por eso, siempre busca llevar un mensaje positivo, con un toque de humor y también de concienciación.

“Creo la nueva generación está buscando alguien que se pueda relacionar con ellos, que tenga carisma y personalidad. Creo que ahora quieren una mujer poderosa que hable de sí misma sin temor”, destacó.

La familia es su mayor fortaleza

Pons proviene de una familia italiana, que se estableció por años en Venezuela, pero que se mudó a Miami cuando ella tenía cinco años. Esta mezcla cultural la ha utilizado a su favor y en la actualidad es trilingüe, dominando el inglés, el español y el italiano.

Es precisamente ese ambiente familiar el que más protege y el que menos expone a los medios de comunicación.

“Cuando se trata de familia, ahí es donde no me gusta mostrar tanto. Si me gusta un muchacho, tampoco me gusta publicar quién es”, aseguró la extrovertida joven.

La intérprete de “Dicen” es sobrina de la esposa del cantante boricua Chayanne. Esta conexión le ha permitido viajar a la isla cada año para la época de Navidad.

Además, crecer cerca de un artista consagrado también le hizo conocer lo sacrificado de esta carrera que eligió.

“Él siempre me ha dado consejos. Me da muchos consejos buenos. Me dice que, si amas lo que haces, tienes que buscar la forma de seguir haciéndolo. Él es muy familiar y demuestra mucho amor. Siempre me dice: ‘trabaja, pero devuélvete a la familia”, concluyó Pons.