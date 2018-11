Antes de que Maluma alcanzara la fama internacionalmente y llegara su tema “Felices los 4”, el año pasado, una cámara lo seguía por todas partes para documentar su vida.

Y con ese material recopilado por casi tres años, se estrenará el largometraje Maluma: el arte de soñar, a través de la plataforma YouTube Originals.

Sergio Pizzolante, productor ejecutivo del filme, señala que junto con el director Jessy Terrero le apostaron al cantante colombiano.

“Cuando iniciamos, sus conciertos eran para tres mil o cuatro mil personas, ahora agota conciertos de 40 mil; no tuvimos suerte, sino que vimos el artista global que iba a ser”, comenta.

“Lo empezamos a seguir en múltiples locaciones, desde Argentina, Europa, México, Norteamérica y se van a grabar todavía un par de cosas antes de terminar el año”, agrega.

Pizzolante adelanta que también se va a ver el lado humano de Juan Luis Londoño, nombre real del cantautor de “La temperatura” y ganador de múltiples premios como el MTV Millenial Award, el Latin Billboard y el MTV EMA.

“Se va a ver a su familia, qué lo mueve y no diría (faceta de) deprimido, diría humano, sin máscara, íntimo; también hay invitados especiales pero no puedo decir nada, porque sino, me cuelgan”, bromea.

Maluma: el arte de soñar, junto con el filme Museo y la serie de Sofía Niño de Rivera, son primeras producciones en español de YouTube.

Los productores no revelaron la fecha en que se estrenará el largometraje.