Tras darse a conocer la muerte de la cantante estadounidense Aretha Franklin, el mundo de la música llora por la pérdida de una de las estrellas más importantes de los últimos tiempos, y los famosos no han tardado en reaccionar y enviar sus condolencias a través de las redes sociales.



El dramaturgo, actor y cantante estadounidense de origen puertorriqueño, Lin-Manuel Miranda no tuvo más que agradecimientos para la "La Reina del Soul".



"Fui muy afortunado en poder ver una vez en vivo a Aretha Franklin...Gracias por tu música, te escucharemos para siempre", escribió en su cuenta de Twitter.





Lucky enough to have seen Aretha live exactly once, and this was it.

Thank you for the music, we will be listening to you forever https://t.co/aMHIBFaTAs — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 16 de agosto de 2018

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi escribió un emotivo mensaje a la estrella estadounidense.



"Reina de reinas, te vamos a extrañar. Descansa en Paz #QueenOfSoul".







En el post también publicó un vídeo de Aretha interpretando "Natural Woman", en el Kennedy Center Honors.

El cantante John Legend fue otro de los que no tardó en expresar su sentir.

"Saludo a la Reina. La mejor cantante que he conocido", escribió en su cuenta de Twitter el artista.

Salute to the Queen. The greatest vocalist I've ever known. ???????????????????? #Aretha — John Legend (@johnlegend) 16 de agosto de 2018

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama también dedicó un emotivo mensaje a la estrella del soul.

"Aretha ayudó a definir la experiencia americana. En su voz, podíamos sentir nuestra historia, nuestro poder y nuestro dolor, nuestra oscuridad y nuestra luz, nuestra búsqueda de la redención y nuestro respeto. Que la reina del soul descanse en paz eterna", escribió el exmandatario.





Aretha helped define the American experience. In her voice, we could feel our history, all of it and in every shade—our power and our pain, our darkness and our light, our quest for redemption and our hard-won respect. May the Queen of Soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/bfASqKlLc5 — Barack Obama (@BarackObama) 16 de agosto de 2018





Aretha cantó en la ceremonia de investidura de Obama el 20 de enero del 2009.

Apenas hace unos días habían circulado versiones de que la cantante estaba muy enferma y que incluso se estaba despidiendo de su familia, que había llegado a su casa de Detroit para acompañarla en sus últimos momentos.

Hoy el mundo entero lamenta su fallecimiento, que ha ocupado los titulares de la prensa y las redes sociales.

Por su parte, la cantante Carole King destacó el gran talento de Aretha.

"Qué vida. Qué legado. Tanto amor, respeto y gratitud", tuitéo la artista junto al video de "Natural Woman", uno de los grandes éxitos de la "Reina del Soul".

El músico y cantante británico Paul McCartney expresó su sentir en su cuenta de Twitter.

"Tomemos todos un momento para dar las gracias por la hermosa vida de Aretha Franklin, la Reina de nuestras almas, que nos inspiró a todos durante muchos, muchos años...Será extrañada pero la memoria de su grandeza como música y como buena persona vivirá con nosotros para siempre", escribió el exBeatle.

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 16 de agosto de 2018

La cantante afroamericana Diana Ross también le dedicó unas palabras.

"Estoy orando por el maravilloso espíritu de oro de Aretha Franklin".

I’m sitting in prayer for the wonderful golden spirit Aretha Franklin. — Ms. Ross (@DianaRoss) 16 de agosto de 2018

Como un homenaje a Aretha, la cantante y actriz Barbra Streisand publicó una fotografía donde ambas estrellas posan juntas.

"Esta foto fue tomadaen 2012 cuando Aretha y yo actuamos en una celebración de tributo para nuestro amigo Marvin Hamlisch", escribió la artista.

"Es difícil concebir un mundo sin ella. No sólo era una cantante excepcionalmente brillante, pero su compromiso con los derechos civiles hizo un impacto indeleble en el mundo", destacó Streisand.

This photo was taken in 2012 when Aretha & I performed at a tribute celebration for our friend Marvin Hamlisch. It’s difficult to conceive of a world without her. Not only was she a uniquely brilliant singer,but her commitment to civil rights made an indelible impact on the world pic.twitter.com/Px9zVB90MM — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) 16 de agosto de 2018

"El mundo entero la extrañará, pero siempre se regocijará en su notable legado. La reina está muerta. Larga vida a la reina", tuiteó el cantante británico Elton John.

The whole world will miss her but will always rejoice in her remarkable legacy. The Queen is dead. Long live the Queen. #RIPArethaFranklin



Elton xx — Elton John (@eltonofficial) 16 de agosto de 2018

Para la cantante Christina Aguilera, Aretha es un ejemplo de vida.

"Aretha fue una inspiración eterna para mí y tantos otros, la reina suprema, gracias por el don de su voz, la música y el alma inquebrantable".

Aretha was such a timeless inspiration to me and so many others, the ultimate queen, thank you for the gift of your voice, music and unshakeable soul ???? pic.twitter.com/me3FXBY4WZ — Christina Aguilera (@xtina) 16 de agosto de 2018

Aretha Franklin murió por cáncer de páncreas, una enferdad de la que no habló en público. Tenía 76 años.