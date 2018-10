Los abrazos no se hocieron esperar. Tampoco las conversaciones breves y las sonrisas faltaron en el encuentro de Draco Rosa con decenas de fanáticos que llegaron esta tarde a The Mall of San Juan para tomarse una foto con el cantante.

Los fans llegaron desde temprano en la mañana para obtener el nuevo álbum “Monte Sagrado”, que cuenta con 11 canciones inéditas.

“Quiero agradecerles por escuchar mi música y la oportunidad de hacer lo que me gusta hacer”, fueron las primeras palabras que el cantante le dijo al público que gritaba de la emoción.

Luego, el cantante boricua atendió a todos los fanáticos que con emoción llegaban hasta la pequeña tarima ubicada en el área central del centro comercial.

Monte Sagrado es la primera producción de canciones inéditas que lanza Draco en ocho años. Este proyecto nació mientras Draco se encontraba “en una especie de cruce de caminos en su vida”, luego de superar el cáncer e inmerso en su finca en Utuado, Puerto Rico.

“La cosa sobre Monte Sagrado es, que hay un parque ceremonial cerca de donde vivo en Utuado, que tiene una energía espiritual muy profunda”, comentó Draco recientemente en un comunicado de prensa. “Subí allí para realizar la primera canción que escribí para este proyecto, y comencé a leer esta oración sobre el pueblo indígena. Este álbum rinde tributo a ello y pide permiso para entrar en ese espacio”, explicó Draco.