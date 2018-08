El verano todavía no llega a su fin, por lo menos para el cuarteto Los Bronson, que presenta su nueva producción discográfica "Fiebre Insular". Este álbum invita, según dicen sus integrantes, a gozarse las olas, la playa y a "explotar la vida tropical al máximo".

Pionero en Puerto Rico en la nueva ola del surf rock, Los Bronson convocan al público a la presentación de este nuevo trabajo, este sábado, a las 5:00 p.m., en Audio Degenerate, en Guaynabo. Esta será la primera de una serie de eventos que celebrará la banda con motivo de este nuevo disco. La primera producción del grupo fue en el 2015 y desde entonces ha evolucionado musicalmente, como demostrará en la actividad del sábado cuando los integrantes llevarán a cabo un concierto unplugged.

Luego de este concierto, Los Bronson comenzarán con un gira nacional que iniciará el 31 de agosto, en el local La Respuesta, en Santurce.

Compuesto por Ivan “Vanjo” Giménez (bajo), Antonio “Yunque” Alonso (guitarra), Jayson Yordan (batería) y Miguel Llop (guitarra), la banda presenta su nueva producción discográfica con un disco LP co-producido por Julio González de El Padrino Recording Studio.

La particularidad de Los Bronson es que aunque son altamente influenciados por los clásicos del surf de los 60 (The Ventures, Dick Dale, The Lively Ones) han incorporado elementos modernos del funk, jazz y hasta de música electrónica en sus composiciones y sonido, como se estableció en comunicado de prensa.

En este álbum, la agrupación con una trayectoria de cinco años, llevó a cabo colaboraciones con diferentes músicos de Puerto Rico, entre ellos el pianista Aníbal Vidal de la Orquesta El Macabeo, el saxofonista Jonathan Suazo, el trombonista Jomar Santana y el trompetista Enrique Román.

Para Los Bronson, "La Fiebre Insular" es la alta temperatura que se siente en Puerto Rico, sobre todo en la capital. “Es Santure, son los carros con el reguetón a todo volumen, es la histeria colectiva, el escuchar tiros por la noche, el ver noticias sobre una yal tomarse "selfies" encima de un tinglar y matarlo, es tener que beber una caneca de ron (CaneKing es ley) para poder dormir bien sin aire acondicionado, es el misticismo de la naturaleza, los velagüiras (velando carros), es el estar meses sin luz y hacer filas de horas para conseguir gasolina, es el tapón del expreso las Américas un día lluvioso a las seis de la tarde”, compartió Vanjo en el parte de prensa.

Este disco se supone que saliera el pasado año, pero el huracán María atrasó la producción. El ciclón, además, fue responsable de la cancelación (hasta nuevo aviso) del "Bronson Fest", un evento de dos días de música independiente gestionado por Los Bronson. Este festival ha tomado lugar dos veces en el área oeste de Puerto Rico con la participación de bandas del patio como International Dub Ambassadors, Baba Gris, Sr.Langosta, entre otras.

Cabe destacar que Los Bronson lanzaron a principios de julio su sencillo en promoción, “Las Yales Quieren Calle”, que ya se puede escuchar en diversas plataformas digitales. Para más información sobre el grupo pueden escribir a [email protected] o acceder a su página oficial https://www.losbronson.pr/.