El coquí, Asómate al balcón, El Cardenalito, Caminan las nubes, Si no me dan de beber lloro y el El ña.

Todas estas canciones típicas de la Navidad puertorriqueña, y muchas otras más, tienen un denominador en común. Son el legado musical de Los Cantores de San Juan.

La agrupación cumple el 1 de diciembre 47 años de ser fundada por el cantante y compositor, Vicente Carattini, y desde entonces ha popularizado un sin número de canciones que están presente en cada fiesta navideña.

Carattini, quien era natural de Cidra, murió en 2005 pero ni en ese año el tradicional grupo dejó de trabajar.

Nidza Salas, su viuda, se hizo a cargo de Los Cantores de San Juan y la alegría de su música sigue estando presente en cada Navidad.

“La gran mayoría de las canciones que se cantan en este país en Navidad las popularizó mi esposo. Yo he tratado de mantener lo que él hizo porque decía que lo bueno no se cambia”, dijo Salas, quien desde el 1977 es cantante de la agrupación.

Sobre cuál es la fórmula de éxito de Los Cantores de San Juan, Salas explicó que son las canciones sencillas de cantar y tocar, con tres o cuatro tonos musicales y un coro pegajoso.

Asimismo, sostuvo que mantener al grupo alejado del doble sentido y la chabacanería en sus canciones también les ha dado éxito.

“Eso es lo que caracterizo al grupo en aquellos inicios y eso es lo que hemos mantenido”, aseguró.

Salas dijo que liderar el conjunto musical es una responsabilidad gigante y que, aunque en momentos se ha sentido cansada, encuentra fuerzas en los seguidores del grupo.

“El comentario homogéneo es que nunca se rompa, que no se muera la tradición, que no se termine”, expresó a endi.com.

La cantante indicó que ya se encuentra preparando a varios jóvenes dentro de la agrupación para que cuando ella no esté continúen el legado.

Salas resaltó la figura de Alberto Cosme, un joven cantante y guitarrista de Los Cantores de San Juan que se ha ganado un alto sitial dentro del icónico colectivo musical.

“Se seguirá pasando la batuta, mi esposo estuvo cargo, ahora estoy yo. Si yo no estuviera, yo sé que Alberto va a seguir esa ruta quizás añadiéndole una que otra cosa más moderna, pero manteniendo la esencia”, estableció.

Los Cantores de San Juan lanzaron este año su producción discográfica 47, “Y seguimos de parranda”.

Según la directora del grupo, los preparativos del álbum comenzaron en abril y en mayo entraron al estudio de grabación.

La producción musical cuenta con diez canciones. El grupo se encuentra promocionando el tema “La parranda peligrosa”, pero Salas resaltó la canción “Este año no lloraré” que es una respuesta al megaéxito “Si no me dan de beber lloro” que catapultó el éxito de Los Cantores de San Juan en 1971.

El disco está disponible en todas las plataformas digitales.