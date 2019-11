El çantante de música urbana Lunay anunció hoy, jueves, a través de su cuenta en Instagram que tendrá su primer encuentro con el público boricua el día de la víspera del Día de Reyes.

"Mi gente, ¡me llena de orgullo anunciarles que tendré mi primer concierto en la isla el 5 de enero en @vivobeachclub_ La venta de boletos comienza mañana jueves a las 11:59 p.m. en www.fangig.com ¡Los veo allí!", comunicó el joven artista.

Con apenas 19 años, Lunay ha realizado colaboraciones con algunos de los más exitosos exponentes de la música urbana. Con Bad Bunny y Daddy Yankee lanzó el remix de su sencillo "Soltera".

Recientemente, el artista oriundo de Corozal lanzó su primera producción discográfica, "Épico".

“Todo empezó como un sueño trabajando en las redes sociales donde exponía mi talento y gracias a mi equipo de trabajo y productores hemos trabajado fuerte. Gracias a Dios, el éxito ha llegado rápido y es una bendición que le doy gracias a Dios, pero a la misma vez estoy claro y me mantengo con los pies en la tierra, trabajando con humildad y firme hasta que Dios diga. Mi familia me inculcó valores desde muy pequeño y eso me ayuda a mantenerme humilde y a no olvidar lo que soy y hacer el bien sin mirar a quien”, afirmó el reguetonero en una entrevista reciente con El Nuevo Día.